台大婦產科名醫施景中近期分享他從其他醫師口中得知，總統賴清德昔日從醫的暖舉，而該名醫師也獨家為我們細說，賴總統在還是賴醫師時，曾經主動為殉職的醫師同僚發起募款，以及捨我其誰、熱心公益的暖男性格。

獨家！揭賴清德超暖往事 成大醫曝：他為殉職同僚募款

成大醫院急診室裡一角，黑底紀念碑，紀念殉職醫林明堂！（圖／民視新聞）

成大醫院急診室裡的一角，石材表面的牆面上，一塊黑底的紀念碑，默默的記錄著，在1994年殉職的，林明堂醫師的事略。資深成大急診醫師表示：「林醫師是一個很負責任的醫師，他做事情非常認真，我們那時候是急診是雙專長，他也急診的訓練也內科的訓練。」資深的成大院內醫師回憶，當年林明堂醫師，在急診時為了救病人，不幸被針扎，得了猛爆性肝炎，短時間內就過世了。而當時的賴清德正在成大擔任醫師，毅然為林醫師發起募款，募得90萬元，對不甚富裕的林醫師老家，幫助不少，但一直以來賴清德，從沒有公開提過。

林明堂醫師殉職，時任成大醫師賴清德，為同僚發起募款！（圖／民視新聞）

資深成大急診醫師說：「發生那個事情大家就覺得很難過，然後就想說那應該有撫卹吧，結果撫卹怎麼錢那麼少，就是照那個時候的國家制度啦，所以那個總統賴醫師才會，不然我們去幫他爭取。」那一年也是賴醫師，接下省長候選人陳定南，競選總部「全國醫師後援會」會長的時刻。對許多在賴醫師階段，就認識賴清德的醫護朋友們來說，親切、熱心、誠懇和體貼，始終是賴清德的印記。資深成大急診醫師表示：「其實成大內科就是一個很，就是味道還不錯的科啦，其實大家就，那他賴清德會比較，比較熱心公益啦，我相信那個時候他應該，沒有想到他以後要幹嘛啦，就是他個性就比較那樣。」一路從國大、立委、市長到總統，面對許多政治攻擊，賴清德險少為自己辯白。而在許多老友們心中，他也始終是那位，視病如親，醫時救弊的暖男賴醫師。

