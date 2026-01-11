獨家／搗蛋！2童拔通訊行門口金桔踩爛 店家：教養呢

金桔汁液和渣渣都滲進地毯的縫隙中。（圖／東森新聞）





台南一間通訊行昨天（10日）中午開店時，發現店門口的迎賓地毯滿滿都是被踩爛的金桔，汁液和渣渣都滲進地毯的縫隙中。女店員氣炸，根本清不乾淨，調閱監視器畫面才發現，竟然是兩個小朋友來搗蛋，把店門口的金桔盆栽果實摘下來，丟地上踩爛，還丟到大馬路上，家長卻都沒來制止，店家怒批不會教就不要生。

通訊行的監視器拍下，戴著安全帽的兩個小朋友，目標瞄準門口的金桔樹，開始搗亂搞破壞，拔下金桔果實，像丟甩炮一樣丟到地毯踩爆，金桔瞬間爆汁黏在地毯上。

孩子踩一踩還看自己的鞋底有沒有弄髒，甚至還把金桔丟到大馬路上。兩人把這當成自家花園，玩了好幾分鐘，金桔成熟果實都快被拔光，也沒見家長出面制止。店家氣炸，怒批不會教就不要生。

當事通訊行女店員：「很困擾啊，地毯都還要再刷，一早來上班心情就已經不好了，看到小朋友心情又更不好，（你知道父母有看到嗎），有應該是有看到，因為不可能放兩個小孩子自己在這邊啊，很糟糕啊，我覺得如果沒有要好好教，就不要生了。」

女店員為什麼這麼生氣，因為就算把金桔的皮掃掉了。當事通訊行女店員：「地上這個，顏色不一樣的都是。」

仔細看看，地毯的縫隙中還有渣渣，至少10處污漬都清不掉。事發在台南永康一家通訊行，昨天上午11點半左右，當時這對兄妹的家長疑似是在隔壁小吃店包飯，等餐等了一下子，小兄妹直接跑到隔壁通訊行搗亂。店家認為家長沒有盡到教養責任，把畫面PO上網之後，網友紛紛支持店家提告。

非當事民眾：「家長如果有看到的話，可能就是要去制止一下，因為我爸本身就是有種金桔，那個如果要收成的話，其實也要滿久的。」

非當事民眾：「小孩是（家長）生的，當然有責任啊。」

店家開店做生意，希望以和為貴，不打算提告，但也不認為可以輕易放過，把畫面PO上網，就是希望告誡家長孩子這樣的行為是不對的。女店員也哭哭，平常泡金桔檸檬，她自嘲現在金桔被摘了，這下只能喝檸檬汁了。

