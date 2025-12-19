獨家／搬石頭砸自己的腳！彈頭不滿宇豪與張傑 將前成員與「閃兵」話題連上線

彈頭宋健彰疑不滿昔日第二代南拳媽媽成員宇豪與張傑。（翻攝自彈頭臉書）

彈頭宋健彰疑不滿昔日第二代南拳媽媽成員宇豪與張傑，在臉書上直接點名：「張傑、宇豪，你們有去當兵嗎？」一句話透露出他的不滿，不惜將對方與近期相當敏感的「閃兵」話題連上線，本刊直接問彈頭是否不爽宇豪與張傑？他說：「我沒有不爽，大家都是一家人。」

彈頭在臉書上直球對張傑及宇豪發問當兵話題，似乎是意有所指要讓人聯想到「閃兵」事件。（翻攝自彈頭臉書）

嘴巴上說是家人，但彈頭行動上卻非如此，不但在自己的臉書上問，還在友人臉書留言「當兵」議題，似乎就是想將事情鬧大，而粉絲們一一回應，指宇豪有當過兵，反而好奇彈頭有當兵嗎？彈頭點燃的這一把火，差點燒到自己身上。

據了解，彈頭在2022年免費讓出一半的「南拳媽媽」商標權給宇豪使用，宇豪隨即與Lara梁心頤、張傑以「南拳媽媽X」復出歌壇，推出新歌〈我回來了〉後，也在中國大陸展開巡演，沒想到宇豪所屬的公司卻於去年底對彈頭領軍的「小南拳」提告，要求「小南拳」不得以南拳媽媽的名義在中國大陸演出，名稱和活動上出現了分歧，形成了「雙胞」局面。

而在中國大陸的訴訟，宇豪苦吞敗訴，沒想到回到台灣後，宇豪繼續對「小南拳」提起訴訟，沒料到前團員有此一舉，彈頭才會怒火中燒，等同於當初他願免費讓渡南拳媽媽一半使用權給宇豪一事，竟是搬石頭砸自己的腳。

