獨家／搭小黃誤踢落「USB座充」！乘客控：沒斷裂遭討1千6

民眾不小心踢到USB擴充設備，遭司機要求賠償一千六百多元。（圖／東森新聞）





搭乘計程車時上下車務必多留意！先前就有民眾在準備下車時，不小心用腳踢到冷氣孔下方的USB擴充設備，導致裝置掉落，事後卻遭司機要求賠償1600多元。乘客抱怨，自己並沒有將設備踢斷，只是鬆脫掉落，卻被收取高額維修費，認為相當不合理。

腳才剛跨過，正準備要下車，腳尖卻不慎碰到充電座設備。當事乘客AFA：「脫落的零件本身沒有斷裂痕跡，看起來就是一個卡榫，卡在這邊一個圈圈處。」

這下不得了，司機後續要求得賠償1672元，讓乘客覺得有點委屈。當事乘客AFA：「我是有賠償給他，但我心中不平衡的是，你在一個腳邊設計了這樣的裝置，理所當然它的強度要夠啊。我那篇PO文底下就有人留言說，一定有司機會用這種方式碰瓷乘客。」

乘客說踢到的位置，是原廠車充下另外加配的USB擴充器，能看到USB座充仍鑲在裡面。乘客認為只是蓋子脫落，當下拿給司機後，對方也沒說什麼，沒想到之後卻接獲平台告知，司機投訴說弄壞設備需要賠償。

計程車司機vs.乘客：「它就是被你踢斷掉，它是黏在一起，你踢斷掉，它就分開了啊。」

這樣的狀況發生非首次，也有乘客懷疑司機安裝的裝置容易鬆脫，只要一掉落糾紛難釐清。一般乘客在搭乘計程車的時候，如果對於車子本身的設備不是很了解的話，就容易發生要下車的時候，不慎將設備踢壞的狀況。

另外在車門的部分也得留意，因為如果跟後車廂一樣都是採電動式的話，只要硬拉也有可能會有損壞風險。小黃司機最怕乘客自己拉電動車門後車廂，就怕操作不慎容易故障。

多元計程車司機Kevin：「就會用膝蓋去撞到，所以你看，我這個塑膠椅子已經裂掉了。」

椅背塑膠和皮革接縫處被撞到破了一個洞，至今想修還修不了，還有冷氣孔的波動桿也常遭殃。其它司機說，為了避免糾紛，大多會口頭提醒，或乾脆避免加裝，免得雙方各持己見，最後理不清。

