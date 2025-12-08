獨家／搭捷運見女遭偷拍 熱心男狂追15分鐘助逮人

民眾搭捷運時發現有男子疑似在偷拍女乘客。（示意圖／東森新聞）





3號中午，有民眾搭捷運時，發現有男子疑似在偷拍女乘客，他趕緊上前提醒，對方趁到站時下車逃跑，民眾也追了上去，在捷運站內追了15分鐘，將人逮住，並到警方到場，男子坦承有拍照，供稱不認為算偷拍，但經過檢視，他的手機裡面有被害人的隱私照片，後續也將他依妨害秘密及妨害性隱私移送。

警方vs.遭控偷拍男子：「你先到這邊，（你們等一下，什麼狀況），那些其他的就不要再講了。」

男子在捷運站被指控偷拍，因為有熱心民眾注意到他的手機螢幕，就朝女乘客的大腿拍攝，趕緊上前提醒。

廣告 廣告

熱心民眾黃先生：「一開始怕打草驚蛇，那個偷拍的男生，所以我就先（打字）在我的keep，Line的keep裡面，跟她講說有男生，前面那個男生，穿黑色外套的偷拍她，她先驚訝一下，她就開始哭了，（抓人）過程中，她跑得比較慢，所以她一直哭邊哭邊跑。」

案發在3號中午捷運淡水線，被指控的男子當下先換到其他車廂，等到站後就匆忙跑下車。

熱心民眾和男子在捷運站內追了十五分鐘，追到閘門口之後才把他抓住，等警方到場後，男子只坦承有拍照，但不認為這樣是偷拍。

熱心民眾黃先生：「（男子）想要先把手機，拿出來刪照片，他那時候是說，他只是偷拍個幾張而已，應該也沒什麼大不了，叫我們原諒他。」

經過確認，男子手機裡面確實有偷拍女乘客隱私照片，律師表示，這樣除了構成妨害秘密，還可能觸犯性騷擾罪。

非本案律師何孟臨：「因為性騷擾法的定義非常廣，你只要讓人感覺到有性的冒犯，並且到影響這個人的生活，活動的正常進行，就有可能會觸犯性騷擾防治法。」

後來女乘客也到轄區派出所，對男子提告妨害秘密及妨害性隱私，警方依法將他送辦，捷運公司也提醒，民眾搭車如果遇到類似狀況，可以立刻通報站務人員處理。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

日公務員屢在台偷拍死行不改 法院重判下場慘了

導演驚爆性醜聞！遭爆偷拍前女友私密照 還動粗出軌

知名按摩師爆「抓鳳筋」性侵女客 還偷拍下體遭起訴

