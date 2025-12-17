獨家／搭捷運「擠」出官司！2男互推 撞飛剛上車女子

搭捷運竟「擠」出官司。（圖／東森新聞）





北市一名莊姓男子，日前搭捷運時不滿被周遭乘客碰撞，一氣之下用右肩衝撞，遭對方回擊後，他整個人站不穩，往後反彈，害一名剛上車的女乘客當場被彈飛，背部還因此受傷，氣得提告。最後這一名男子被依過失傷害罪判處拘役15天，可易科罰金緩刑2年。

一早8點多，捷運上擠得跟沙丁魚一樣，一路上兩名男子站在門邊你推我擠，不只引起不小騷動，甚至還波及無辜。車門剛打開，一名女子走上車，站都還沒站穩，就當場被彈飛。其他乘客聽到聲音摸不著頭緒，紛紛伸長脖子，想知道到底發生什麼事。

根據了解，當時被害人從三重國小站搭車，搭到民權西路站之後要轉乘淡水信義線，沒想到才剛踏上車廂就被掃到颱風尾，整個人被彈出車外。

衝突導火線就在於莊姓男子不滿身邊一名男性乘客一直擠、一直擠，因此用右肩衝撞，對方不甘示弱撞了回去，導致被害人梁姓女子無緣無故被弄到背部挫傷，驗傷之後到警局提告。

梁女供稱跟嫌犯不認識，搭車時聽到後面有人起口角，隨後就發生意外，雙方後續達成調解。嫌犯被依過失傷害罪判處拘役15天，可易科罰金緩刑2年。

根據台北捷運公司統計，今年11月旅運量超過6671萬人次，日平均約222萬4000人次，上下班上下課尖峰時間，些微碰撞在所難免。但是從今年11月累計到12/17，捷警共接獲89件碰撞糾紛案件。

民眾：「看到我覺得我擠不上去，公車也是，捷運也是，只要我覺得上不去，我就會等下一班。」

民眾：「擠到門口就等下一班，因為其實捷運5分鐘就一班了，不差這個時間。」

民眾：「我覺得這互相尊重吧，就是有人碰到你，你就稍微讓一下，那有人碰到你，你硬把他擋回去，那就會吵架。」

一推一撞把人彈飛，搭捷運擠出官司，誰也不樂見。

