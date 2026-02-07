獨家／搭高鐵「自轉90度」面窗！乘客驚「升級觀光列車」

有民眾搭高鐵，竟然自己把座椅「轉了90度」面向窗戶。（示意圖／東森新聞）





有民眾搭高鐵，竟然自己把座椅「轉了90度」面向窗戶，看風景，雖然很享受，卻影響到後方乘客。至於高鐵也表示，椅子可以轉180度，方便共乘乘客互動，但前提是不能影響到其他人。

真的沒看錯，同樣票價，你看車廂我看窗外，民眾直擊，不是羨慕而是傻眼。

目擊民眾：「他們是外國人，他們過了兩三分鐘，就自己轉回來，也沒有人去阻止他們，後面的人也沒說什麼。」

確實高鐵椅子是可以「180度」旋轉，連官網都有介紹，為了方便朋友、家人，面對面享受這乘車時刻，但是，像這樣轉只轉一半，90度轉向窗戶，你很享受，但坐在旁邊的乘客可能很火大，因為這一轉，後方乘客幾乎沒有膝部空間。

非當事乘客：「如果不會影響到其他乘客的伸腳位置，我是覺得還好啦，但沒有看過人家這樣做過，這樣後面的人沒有辦法用餐桌，可能要看高鐵的規定吧，如果高鐵說不行，就不行這樣做。」

想要邊搭車邊看風景，其實像是台鐵觀光列車，就有不少車廂是做這種面窗設計，但畢竟「觀光」列車與高鐵搭車性質不同，自己轉不只觀感，還可能影響到其他旅客。

對此高鐵表示，所有車廂都有配置180度旋轉座椅，方便共乘乘客互動，但要是「影響到其他旅客」，人員會主動勸導，維護大家的乘坐品質，畢竟人人都是同票價，你舒服你享受，卻犧牲他人權益，實在說不過去。

