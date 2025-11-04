獨家／搶中鋼運通標案！「航龍」蓋假章冒充投標被抓包

航龍公司為了搶標案，又沒有其他公司投標，假冒A公司名義圍標。（圖／東森新聞）





中鋼旗下的子公司中鋼運通，從事海運業務，被爆船舶維修招標業務弊案，一家航龍公司為了搶標案，又沒有其他公司投標，假冒A公司名義圍標，偽造報價單跟公司章，發出的投標信都是同一個電子信箱，中鋼運通審核過程都沒發現嗎，108件標案都由航龍得標，被人檢舉後事件曝光，航龍的蔡姓負責人被依偽造文書罪，判1年8個月徒刑，被中運列為黑名單，中運相關承辦人員行政處分。

長久離家吃風喝浪，船員長年待在船上工作，這是中鋼子公司，中鋼運通的大型船舶，主要從事海運物流業務，若船舶內部機電出現故障，都是承包給廠商處理，不過日前卻傳出弊案，108件船舶維修案，總金額超過870萬，屢屢由航龍公司得標，內部知情人士舉報，其中有貓膩。

位在前鎮的這家航龍公司，為了得標，竟然冒用A公司的名義投標，如今被抓包判刑。航龍公司為了得標耍手段，中鋼運通的船舶維修採購案，依規定至少要有兩家廠商比價，因此航龍冒充A公司投標，110年1月至111年8月期間，20多艘船舶的機電設備維護維修等項目，總共108件都是由航龍得標，難道高雄修船公司只有一家嗎，細查之後發現，航龍的蔡姓負責人，不只製作A公司假的報價單，還偽造統一發票專用章，以此來參與投標，冒用A公司名義做為圍標者，知情人士舉報，兩家公司的投標信，都是由航龍的E-mail寄出，難道中鋼運通都沒有人把關，還是有內神通外鬼呢。

業界人士C先生：「最粗糙的手法大概就是，一個廠商一個郵件，就發了兩、三家五家報價單，這個當然是最容易被識破的，這不可能嘛，如果這種手法，承辦人還說他不知情的話，那真的是不應該。」

航龍公司的蔡姓負責人，被依偽造私文書罪共108罪，判處有期徒刑1年8個月，得易科罰金60萬，緩刑四年，還必須向公庫支付20萬元。

根據了解受害的A公司，以負責船舶的無線電為主，標案還包含維修船舶零件，A公司並沒有負責這些業務，中鋼運通對此也表示，接獲檢舉後，立即給予航龍公司停權處分，並加黑名單永不再委託，至於中運的相關承辦人員，也祭出行政處分。