獨家／搶回收搶過頭？住家信箱插傳單 騎車婦直接拿走

怪！有人專偷信箱裡的傳單，高雄一戶住家，信箱裡插著各類傳單，一名婦人騎車經過，直接傳單拿走，住戶看監視器發現，懷疑先前有信件不見，是不是也是這樣被拿走，除了可能遺漏繳費通知單，也擔心個資外洩。

住家的監視畫面，看到這名騎車的婦人，瞄準了這戶人家的信箱騎了過來，她停車後直接走向信箱，將信箱裡插著像是傳單類的紙張，直接抽走後放回自己的機車上，住戶事後看了監視影像，覺得這名婦人太誇張，明明是陌生人卻隨便由他人的信箱裡拿東西，是不是涉及了竊盜。

當事住戶：「有的那個像是電費單，電信單有時都不見了，比較沒有道德人家東西隨便拿走，有重要不重要你也不知道。」

鄰居：「就是有比較重要的東西，怕遺漏掉。

當事住戶擔心萬一婦人，抽走的不是傳單是繳費郵件，還是重要的通知信件，真的會造成問題，而更讓他們擔心的是，個資外洩的問題。

當事住戶：「信上面地址都寫了，可能會產生詐騙這樣，他要你的資料也不一定，比較擔心資料外洩這樣。」

當事住戶是回看監視系統，才知道自家信件被陌生人拿走，也不知道先前是否有信件也被拿走，但是如果是撿回收搶成這樣，真的是太誇張。

