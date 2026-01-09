獨家／搶百元毛衣！紡織廠倒了清庫存 冷天銷量夯

台南一間紡織廠收了，庫存毛衣外套正好趁這一波冷氣團。（圖／東森新聞）





台南一間紡織廠收了，庫存毛衣外套正好趁這一波冷氣團，老闆在自家門前賣，高掛布條只要100元，還強調不是二手衣，這幾天人潮絡繹不絕，冷天買氣好，上門的幾乎人手好幾件，還有顧客是念服裝科設計，大讚毛衣質料很好，磅數紮實，一件一百物超所值。

搶購民眾：「我要一個紅色的，紅色的，還有嗎？」

馬路邊人滿為患，有人雙手舉高高，要搶從倉庫內拿出來的毛衣，沒幾秒鐘箱子見底了，不久前，另外一批人前胸貼後背，就怕搶不到好貨。

搶購民眾：「好扯喔，快點去搶。」

老闆的家門前，掛滿整排毛衣，柱子牆壁上也有人直接試穿，裡面款式更齊全，牆上有大尺碼的，最便宜的毛大衣只要100元，上門的顧客沒有空手而歸的。

搶購民眾：「它有滿多都滿好搭的，因為它還滿便宜的，而且又是台灣製造的對啊。」

搶購民眾：「我覺得還不錯，（怎麼說）因為它還滿，算還滿（摸起來質料感覺怎樣），還不錯這樣一件100塊很便宜。」

這位小姐挑了這件黑橘色紋路毛衣外套，磅數紮實，正好這幾天冷氣團來襲，便宜入手物超所值，還有人挑了五六件要回去送親朋好友。

搶購民眾：「就是剛好大家都很幫忙，就我喊說我要什麼顏色，大家都有幫忙拿這樣，（你買這個是你一個人穿），（還是分享給親朋好友），我想要分享給阿嬤，阿嬤然後家人都可以分這樣，這質料我覺得還不錯，因為我自己本身是讀服裝的，我覺得這個東西100塊錢，其實真的很物超所值。」

附近鄰居：「（本身是紡織廠老闆嗎），是啊他們本身是紡織工廠，阿姨他們專門毛線都自己做的。」

這是台南安南區紡織廠收了，毛衣庫存老闆掛布條大清倉，一件100元，強調不是二手貨，老闆很低調也不受訪，倒是幾天前搶到便宜的網友分享社群，消息傳開，不少人跑來挖寶，冷氣團一波接一波，也讓百元毛衣買氣直線上升。

