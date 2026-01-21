獨家／搶直播帶貨1400億商機！直播主「生存率」僅2%

直播主看似光鮮亮麗，吸引年輕人躍躍欲試。（圖／東森新聞）





賓賓哥坦言業績變差，暫時停掉直播，甚至不排除全面停播，直播主看似光鮮亮麗，吸引年輕人躍躍欲試，其實直播競爭激烈，統計數據指出，台灣直播市場1年規模超過1400億元，年成交金額超過450億元，但直播主生存率不到2%，加上現在平台多，市場被瓜分掉，又說錯話或是形象有爭議，很容易就被市場淘汰。

賓賓哥直播影片：「就是這一顆。」

強調親自到泰國接洽進貨，賓賓哥直播賣佛牌，卻被網友起底有假。

賓賓哥直播影片：「這東西有的斷脖子的很貴，你買得下去嗎？」

廣告 廣告

儘管賓賓哥否認多少影響到形象，一場直播營業額從50萬掉到剩幾千塊，只好暫時停掉。

直播主看似光鮮亮麗吸引年輕人躍躍欲試，其實直播生存率不到2%像丟丟妹離婚後空窗期太久，重出江湖業績已大不如前。

直播主龍蝦妹：「還有一份1250的頭不要尾巴留。」

來到海鮮批發商，龍蝦妹正努力推銷，要當個海鮮直播主不容易，邊說手機邊拍攝。還要維持氣氛，得看留言即時互動，一次直播就要4個小時。

直播主龍蝦妹：「壓力很大，因為你不知道等一下會出現什麼樣的留言，你要去反應，因為不知道等一下可能你的產品會有遇到什麼樣的狀況，有時候都是很臨時的。」

龍蝦妹坦言，就算是只是賣海鮮，市場競爭也很大，超怕講錯魚種，一個不小心就翻車。

直播主龍蝦妹：「我當時只知道白鯧跟白帶魚，所以那時候認魚對我來講很辛苦。」

以這間海鮮業者為例，直播賣海鮮已經8年9年。早期市場也臉書為主，現在平台變多，消費者的行為早已碎片化，可能在IG追蹤品牌滑抖音，在Facebook看開箱直播，蝦皮搶特價。

海鮮批發商黃先生：「最多最多有到2千3千人，那個是實際的人數，那現在開的話，基本上差不多平均落在5百6百。」

數據顯示，台灣直播市場2023年規模約1000億，到了2025年粗估超過1400億，成交金額超過450億元，餅雖大爭食者卻相當多，不少網紅也來分杯羹。

像才藝表演類企鵝妹、遊戲實況TOYZ、生活分享HOOK、專業知識阿滴，與觀眾即時互動獲利。

行銷專家凱爺：「很容易進入所謂的低價競爭，或大家商品都差不多的情況，當惡意競爭久了，或者是也沒有什麼新鮮感的時候，自然就會導致所謂粉絲貢獻度降低的這個情況產生。」

網路蓬勃，直播市場興起，這場生存賽，隨著直播主不斷加入，社群平台紅利消退，淘汰機制會更激烈。





【更多東森娛樂報導】

●揍到答應！「第一美胸」傳遭暴力逼婚 本人首發聲回應

●「賓賓哥」遭爆已婚有粉紅知己 發聲反擊了

●貝克漢長子控父母6大罪狀 完美家庭人設攏係假

