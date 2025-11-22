獨家／搶賺ONCE財！手燈出租450元 lovely娃娃秒漲價
TWICE也帶來不少ONCE財，粉絲很敢花，在高雄世運主場館就有人發現手燈太搶手，不到中午官方就賣完。出租3個手燈，一個450元，馬上賺進1350塊，還有粉絲是周邊買了之後到一旁賣。攤商當然也來了，還跟主辦單位玩捉迷藏，價格則是隨便他喊，LOVELY娃娃前一個粉絲問是400元，下一秒另一個粉絲問，馬上變500塊。
TWICE手燈不是在賣，粉絲想出出租，三個秒賺1350。出租手燈民眾：「（這是可以買的）沒有沒有沒有，租的，（那還有可以租嗎），沒有了，我都租出去了，不好意思，一天450元。」
就是這個像手風扇的手燈，演唱會同步換色或閃爍，用來跟TWICE互動，官方現場賣一個2000元，還沒到中午已經賣完，每回都搶手又必備，女子想出出租。粉絲瘋狂追問，還有人拿出二手唱片同樣搶手。
賣二手唱片民眾vs.TWICE粉絲：「二手，但是小卡都還在，（那個多少錢），這200塊。」
TWICE高雄世運主場館演唱會，粉絲現場二手物賺錢，周邊商品中午前幾乎秒殺，有ONCE花好幾小時排隊，多買的現場售出。
賣TWICE周邊商品民眾vs.TWICE粉絲：「他多的給我，（那你有多的可以賣嗎），沒有，（這個是在那邊買的嗎），對呀。」
就是周邊商品太難買，一票人搶賺ONCE財，攤商被主辦單位趕。TWICE演唱會主辦單位vs.攤商：「（請離開）好好好。」
走到一邊，又繼續賣。攤商：「這個（娃娃）400。」
LOVELY娃娃不知道是不是正版，要買400元，下一個客人到，馬上漲價100，攤商：「這個500。」
攤商賣最好是這個扇子，是不是正版攤商這樣說。攤商vs.TWICE粉絲：「正版對對（這個多少錢）300，（你怎麼確定是正版的），我不確定都可以就對了，因為有個扇子而已，這個是韓國仁川場演唱會那時候的周邊，正版的從韓國帶回來的。」
攤商vs.TWICE粉絲：「義大賣990，（這是一模一樣的嗎），一模一樣確定，（你為什麼賣比較便宜），300趕快賣一賣，反正我寄賣有錢賺呀。」
扇子一個三百，賣20個現場就賣了6000，粉絲不在意是不是正版，因為都來到現場了，就想拿些周邊，跟大家一起感受演唱會氣氛，也剛好正中攤商下懷，連兩天來賣，就可以賺飽飽。
