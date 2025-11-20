獨家／擾鄰男嗆警「知道我誰嗎」遭壓制 警：我管你是誰
新北市一名男子跟朋友聚餐，友人載他回家，他卻在路邊講話越來越大聲，鄰居受不了報案。男子看到警方，一開始說是「小事情」，要問員警「你知道我是誰嗎」，員警立刻回「我管你是誰」，要男子小聲一點，沒想到他突然飆不雅字眼辱警，下場被上銬壓制帶回。
凌晨一點多，男子不睡覺，在馬路上跟朋友咆哮。嫌犯vs.員警：「小事情不用啦，（小事情？什麼是小事情），我們小事情啊，你要把我拍掉嗎。」
是小事情還是在喬事情，男子裝傻想要讓員警走人，卻又裝大氣叫員警拍他。嫌犯vs.員警：「什麼你在做什麼，你為什麼不讓我過去，你知道我是誰嗎，（我管你是誰，來，證件看一下）。」
你是誰不重要，重點是大半夜在吵什麼，男子情緒越來越激動。嫌犯vs.員警：「欸老婆拍啊，來拍，拍我，拍我來拍我啊，（欸欸欸你冷靜），我誰啊。」
一旁妻子在旁邊，嬌喊要老公先冷靜，這下不聽老婆的話，出事了吧。嫌犯vs.員警：「你再沒辦法自理，我就帶回去，（不要動我），三...（XXXXXX，欸欸欸欸，怎樣啦），銬起來。」
嗆著嗆著，男子辱罵不雅字眼，立刻被員警上銬壓制，無法繼續嚷嚷。男子當時就在路邊失控咆哮，原來是他跟朋友結束聚餐喝多了，在路邊大喊大叫，附近民眾趕緊報案，沒想到警方到場，男子大聲嗆警「你知道我是誰嗎」，甚至還動手襲警。
男子跟朋友在台北市聚餐，友人載他回家，男子卻有很多話要對朋友說，不過鄰居可不想聽。員警出面制止，臉部跟雙手都受傷了，這下也不忍了。嫌犯妻子vs.員警：「來銬起來，太囂張了，（他沒有做錯事，為什麼要這樣子）。」
囂張酒醉男涉嫌妨害公務，判有期徒刑2個月，易科罰金等於罰6萬元，讓他下次鬧事之前，最好先想想荷包。
東森新聞關心您
犯罪行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
網友恐嚇校園放炸彈！新北警加強巡邏 教育局回應了
「偷喬鏡頭」惹議！網紅遭控偷拍數十人 議員發聲了
新／高雄6歲童狂吐「原因不明」 送醫不治
其他人也在看
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 1 天前
98分變82分？ 警接罕見報案 要查小一生數學成績
這真的是警方接到罕見的報案，台南一名家長 認為小一兒子，數學期中考拿98分，聯絡簿上學生也填了98分，老師沒有修改，但是學校系統只登錄82分，家長po網指控導師塗改分數 還藏考卷，校長能力不足，讓校長氣的提告誹謗，家長則說講的是事實不怕被告，現在警方要調查這名小一生，數學到底考了幾分。 #數學#期中考#誹謗東森新聞影音 ・ 1 天前
Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意
Joeman拍了三部片，其中一部1分鐘的反毒宣導、一部是1分鐘的前導反詐短片以及31分鐘的反詐長片，在影片裡不僅採訪投資名人、警察等人，還跟著警察到超商埋伏逮車手，並以自身曾因大麻涉毒的經歷反毒，向大家宣導吸食、持有毒品的刑罰，高質感影片讓檢察官也稱讚「很滿意」。...CTWANT ・ 1 天前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...匯流新聞網 ・ 7 小時前
誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光
社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導黑道老闆逼迫身障員工簽本票，甚至拿開山刀砍人！台北市中山區一間汽車美容保養場，被人起底，老闆李哲瑋是天道盟美鷹會的幹部，他不斷以洗壞客人的車子、刮傷烤漆等理由，逼一名蘇姓身障員工簽本票，還把他的家人帶到店裡恐嚇威脅，甚至砍傷蘇姓員工！被害人父親出面，痛批嫌犯無良。惡煞將蘇姓身障員工和他的家人，全都押進汽車美容保養店，強迫他們簽下本票，而所謂的惡煞，竟然是員工的老闆，他宣稱蘇姓員工刮傷車子，要員工賠錢了事，甚至還拿開山刀砍人！蘇姓員工父親：「不滿意的時候就是打要不然就是罵，（老闆說）他洗車場的車被刮壞了要賠，問我兒子說車子刮壞有沒有這件事，他說沒有老闆拿開山刀劃到他的手，左手還右手他的神經就斷了，事情明明不是我兒子做的，為什麼我兒子要承擔這個罪名。」誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）說起兒子的傷，簡直就是一場惡夢！被控訴的這間汽車美容保養店，位在台北市林森北路附近，包括金馬影帝李康生、演員柯震東、DJ歌手羅百吉都曾光顧，但警方調查發現，領有身心障礙手冊、20出頭的蘇姓被害人，只是來這裡打工，卻被天道盟美鷹會幹部的老闆李哲瑋，以洗壞客人車子、刮傷烤漆等各種理由，逼簽本票，甚至把員工的父母叫來，對他們拳打腳踢，再拿開山刀砍傷蘇姓員工，逼被害人花錢了事，蘇家前後交付50、60萬元，就連三千元的學費，也被迫交出！這對家境本來就不好的被害人一家來說，雪上加霜。蘇姓男子與父母和兄弟姊妹，一家五口擠在錦新大樓，這一間潮濕又髒亂的小套房內，月租一萬四，在他被老闆砍傷後，現在連房租、水電都繳不出來。誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）蘇姓員工父親：「大間的這間是，我老婆跟兩個小孩睡的，我都靠這台（煮東西就對了）對，確實是雪上加霜，我跟我太太都還有工作的時候，多少還可以留一點點錢，洗車場事件之後，就更加沒辦法承受了。」黑道老闆宛如吸血鬼，欺凌身障員工，手段還如此兇殘，檢警調查後，主嫌李哲瑋和其他共犯，通通被收押，但對蘇家人來說，已經留下一輩子無法抹滅的陰影。原文出處：誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光 更多民視新聞報導校園約砲還拍片上傳 永和男警身分曝光下場慘了雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方槍擊案嫌犯裁定羈押後暴斃 死前自稱「癌末」真相曝民視影音 ・ 1 天前
變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首
社會中心／周秉瑜、馬聖傑、蔡承翰 桃園報導桃園中壢區17號早上，發生一起命案！64歲的緬甸華僑李姓男子，聲稱當天起床，因為變天心情不好，看到妻子莫名火大，因此持菜刀、鐵鎚攻擊妻子，導致妻子身亡！李姓男子事後前往派出所自首，整起事件才曝光！據了解，李姓男子過去曾當過傳教士，檢方考量他每年都會前往泰國傳教，有逃亡疑慮，因此裁定羈押。身穿藍色短袖、黑色短褲的男子，騎著機車來到派出所，走到值班台前，接著他舉雙手向警方坦承，不久前殺了妻子！他良心過意不去，犯案後主動來派出所自首！事情一傳開附近鄰居都相當訝異。變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）附近鄰居：「警察連救護車連殯葬業，連法醫檢察官都來了，他說你（鄰居）知道，你對（面）門今天出事嗎，他說夫妻吵架吵蠻久的。」事發就在桃園中壢區17號早上，64歲緬甸華僑李姓男子聲稱當天早上起床因為變天心情不好，看著坐在沙發上看電視的妻子，當下心中不知為何火大，與妻子發生口角後，拿菜刀、鐵鎚等武器攻擊妻子，直到妻子沒了呼吸心跳才停手！犯案後再騎著機車去自首，但命案發生前似乎早有徵兆！附近鄰居：「是有聽說最近好像常吵架，應該是夫妻吵架導致凶殺案，然後男生自己打電話自首。」變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）56歲的羅姓死者在住家附近的便當店上班，殺害她的的64歲緬甸華僑李姓丈夫，原本在電子工廠上班近期剛退休，在這之前曾當過傳教士，每年都會前往泰國傳教。桃園地檢複訊後，認為李姓男子雖然是自首，但有相當理由認定有逃亡之虞裁定羈押。中壢分局偵查隊副隊長戴立明：「全案依殺人罪移請偵辦，並持續釐清犯案動機。」只因天氣不好、心情差就殘忍殺害妻子！不只鄰居不能理解，家人恐怕更無法接受事實。原文出處：變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首 更多民視新聞報導中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人民視影音 ・ 1 天前
翻案！癌末男收押猝死疑服毒 今解剖排除氰化物中毒
綽號「大鼻雨」的57歲羅姓男子因涉嫌持霰彈槍、到民宅開槍恐嚇等案件，嘉義地檢署16日向嘉義地方法院聲請羈押獲准，不料羅男在解送看守所前突倒下、送醫不治死亡，醫院初步判斷疑似氰化物中毒，家屬一度質疑檢警未檢出攜帶藥物、讓其服毒而亡。嘉檢今請法醫研究所法醫解剖，初步排除氰化物中毒，也無大腸癌病症，已採集自由時報 ・ 1 天前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：1週內開考績會
（中央社記者曾以寧台北20日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天表示，7月已由時任署長莊人祥告誡檢討，但考量恐影響防疫團隊協調，將於1週內開考績會審議。中央社 ・ 6 小時前
北市2警沒開單舉發無牌違停遭控貪污 二審再判無罪
社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導員警開罰單，被民眾罵〝搶錢〞，沒開單，結果被檢舉人告發〝貪汙〞！台北市士林分局有2名員警，3年前驅離紅線違停的車輛，沒開罰單，結果，被檢舉違停的民眾告發，檢方依貪汙治罪條例中的圖利罪，將兩名員警起訴，員警因此停職一年，如今一二審都判無罪，讓兩名警察終於鬆一口氣。民視記者洪巧璇：「員警執勤看到路邊紅線上，有車輛違停卻沒有依規定開單，反而是叫車主把車開走，就被路過民眾看到，向士林地檢署告發兩名員警。」口頭要求違停車輛移車，卻沒有開單，兩名警察，怎麼也沒想到，因此被停職1年，還差點丟了飯碗，因為檢舉違停的民眾，指控員警不開罰單，就是貪汙、圖利。民眾：「可能他（檢舉人）被開過單子以後，他心裡有一種相反的感覺。」民眾：「我覺得這個就很難講，它條例是有可是問題有的時候，真的是應該有一點寬容。」民眾：「3分鐘臨停啊有人檢舉，不就要開單，就可以直接開。」沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪（圖／民視新聞）回溯到3年前，台北市士林分局接獲報案，民眾指稱，延平北路七段有無牌車違停紅線，葉姓以及應姓員警到場後，民眾立刻上前表示，車子是朋友的，並且是停在私人土地上，員警就誤以為這是非道路範圍，因此沒開單，這讓檢舉人相當不滿，告發兩名員警，檢方勘查後認定違停地點是公有土地，因此對兩名員警提出圖利罪起訴。員警辯護律師查克律師：「兩名警察跟那個車主完全不認識，他沒有必要為了要圖利這個，了不起幾千塊，頂多到一萬塊的這個罰單，然後葬送自己二三十年的警察生活。」一審法院認為，員警不熟悉法律，貪圖方便，才沒開單，只算是行政疏失，沒有圖利犯意，判無罪。檢方不服、提出上訴，高等法院認為，員警可能因一時疏誤，而未製單舉發，且雙方不認識，不構成圖利、貪汙，也判無罪。沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪（圖／民視新聞）員警辯護律師查克律師：「（員警）因為這件事情很煎熬，然後又被停職，去診斷之後罹患憂鬱症，然後暴瘦了20幾公斤。」法官一句〝無罪〞，讓兩名員警等了整整三年，終於放下心中的大石頭，也道出警方執勤的背後，總有許多說不出口的無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪 更多民視新聞報導安倍遇刺案開庭！山上徹也母妹曝家庭悲劇：我們是被統一教會摧毀的受害者她不在床上！媽媽監視器驚見女嬰卡床縫 電話叫不醒爸爸釀悲劇房仲副店長1週「激戰女業務6次」 內容曝秘書妻崩潰民視影音 ・ 7 小時前
勞動部發錢了！ 政府補助「3假別薪資」 請領資格一次看
年底將至，勞動部特別提醒全國企業主，凡已先行墊付員工的「3假別薪資」，符合資格則可向政府申請補助，建構更友善的職場環境。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
北市信義雙屍命案新進展 富家女藥頭上游身分曝光！法院裁定收押
37歲陳姓創投公司執行長與25歲曾姓女密友，上月25日雙雙陳屍在永吉路一處豪宅客廳內，桌面上留有愷他命、卡西酮等多種毒品。檢警溯源，從死者手機揪出藥頭蘇玟云、鍾濠陽以及謝承諳3人，均諭令交保，18日再拘提蘇女上游藥頭李姓男子，訊後聲押，法院裁定收押不禁見。鏡報 ・ 1 天前
北檢辦太子集團洗錢案 第二波拘提8人 3人遭聲押
台北市 / 綜合報導 台北地檢署持續偵辦太子集團洗錢案，昨天發動第二波拘提行動，又帶回8人。包含尼爾公司的林姓負責人，和[天旭公司陳姓和鄭姓財務主管3人被檢方認定犯嫌重大，有勾串之虞,聲請羈押禁見。而天旭的郭姓主管，50萬元交保，限制出境出海，另外擔任博弈網站技術客服的4名被告，訊後以30到50萬元交保。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
一個澳洲家庭眼中的歐洲聖誕市集：七國角逐，一地勝出
一個澳洲家庭經歷多年夏季聖誕節後，在一座意想不到的歐洲首都找到節日的喜悅。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
中山隧道"長髮女鬼"嚇人! 3人行拍靈異片"2人是記者"遭開罰
生活中心／綜合報導上個月26日晚間7點多，一名騎士經過基隆中山隧道時，突然看見一名黑衣長髮女站在隧道，嚇到馬上跑去拜拜。事後警方調查才發現，原來是3人在隧道裡拍靈異短片，基隆地院也依社維法，各裁處5千元罰款，起底身分，其中兩人竟然還是電視台記者。基隆市中山隧道內，上個月26日晚上6點多，突然一輛轎車停在路中央，接著下來兩個人，討論完，一人站定位，另一位橫跨馬路到對向，完成這驚悚畫面，還好後方沒有來車，但不只違法還很危險。當時目擊民眾賴先生：「當下是真的有被嚇到，（現在）還是會有那種陰影存在，畢竟有時候還是會經過那個隧道。」李男、岩女從違停轎車上走下來，準備「裝神弄鬼」（圖／民視新聞）賴先生當時騎車經過，一度懷疑自己的眼睛，怎麼會有長髮女鬼在這！一開始經過瞄到黑影，回來又看到，當天晚上回家因為畫面遲遲揮不掉，徹夜難眠，隔天上班精神不濟整個人"雷殘"，嚇到去廟裡拜拜求平安，警方調查後發現，是中山隧道內有民眾在假鬼假怪，江姓男子開著租來的轎車，載李男、跟岩女，來到基隆，岩姓女子身穿黑衣、黑褲，長髮披肩，就算當時正值萬聖節前後，這裝扮突然在路邊，單獨一人確實嚇人，他們三人說，是在拍靈異短片，但已經有危害安全之虞，調查後，三人身分被起底，其中兩人，甚至是記者身分。當時目擊民眾賴先生：「從事記者工作，應該照理來講，對這個東西應該會（比較知道不能觸法），應該照理講，他們應該都會比較清楚，只是不知道怎麼會有當下這個狀況發生，其實滿驚訝的。」三人皆從事媒體行業，其中兩人還是電視台記者（圖／民視新聞）負責拍攝的李姓男子從事電影業，開車的江男、跟女鬼模特岩姓女子，是電視台記者，他們說，不知道在隧道內拍攝，會嚇倒其他用路人，甚至造成危害安全，但法官認為是無稽之談，畢竟都大學畢業、還從事媒體行業，最後依社維法送辦，各裁處5000元罰鍰，若不服，可提抗告。再看一次畫面，當天四下無人，又飄著雨，搭配聲音，真的好毛，根據私下了解，兩名記者被台內處小過處分。畢竟如果今天嚇到的是年長者、或心臟疾病患者，怎麼辦？人嚇人可是會嚇死人的。原文出處：中山隧道「長髮女鬼」好嚇人！ 警循線逮人「身分曝光」挨罰5千 更多民視新聞報導北台灣連日雨! 基隆50年老樹倒塌壓毀民宅雨棚基隆公車突竄黑煙乘客嚇逃 外送員助司機滅火長髮黑衣女等3人基隆隧道拍靈異短片 嚇壞人各罰5千民視影音 ・ 2 小時前
日本四大出版社勝訴！法院判美商Cloudflare助長盜版需賠償5億日圓
日前全球知名的網路基礎架構商 Cloudflare，才傳出大規模故障，造成許多網站、平台、服務和遊戲轉時間內癱瘓。而近日，Cloudflare 又遭到日本 4 間大型出版社聯合控訴，被東京地方法院判因為助長了盜版漫畫的傳播，要賠償約 5 億日圓。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前
太子集團跨國詐騙洗錢 七成民眾贊成鞭刑入法「打」詐
社會中心／黃國誠 黃啓豪 台北報導針對太子集團詐欺洗錢案，以及參考新加坡打詐鞭刑入法，相關部會今天赴立法院進行專題報告，法務部長鄭銘謙認為是否採納鞭刑，已經在18日，聽取審檢辯學專業意見，納為後續評估可行性參考，至於司法院代表，認為鞭刑屬於酷刑，具以暴制暴復仇性質，恐怕與現代刑罰強調教育理念相違。針對太子集團跨國詐欺洗錢，立委黃國昌對於閣揆卓榮泰評論個案，似乎很感冒，一度跟法務部長鄭銘謙槓上，雙方你一言、我一語。法務部長鄭銘謙vs.立委（民眾）黃國昌「卓榮泰怒批法院輕放，重挫打詐士氣，有聲押五人核心幹部聲押五人，法院交保三十萬，我現在沒有問你，你急著趕快出來幫卓榮泰洗地喔，我們沒有洗地喔，雙標至極啦沒有雙標啦，這個本來就是依照，回到事務的本質在處理嘛。」七成民眾贊成鞭刑「打」詐 法務部司法院態度保留（圖／民視新聞）早在2019年之後，檢警調曾接獲52次洗錢通報，究竟在美國司法部起訴前，相關單位有沒有早一步動起來，立委吳宗憲提出疑問。法務部長鄭銘謙vs.立委（國）吳宗憲「他們事情報了那麼大，我們這裡才第一次的開始分案調查，北檢就是這樣的新聞稿啊，委員我們當過檢察官喔，不是說今天（報出來）明天就可以查的到，就是一定有提前的一個掌握嘛，才有辦法要執行要搜索有他字案嗎部長。」２０１９年之後曾獲５２次洗錢通報 美國司法部起訴前我國有無掌握立委提出疑問（圖／民視新聞）柬埔寨太子集團在台嫌犯，一共有四人遭收押，原本遭聲押的幹部涂又文，則獲得三十萬交保，七成民眾贊成引進鞭刑處罰詐騙犯，是否參考新加坡打詐，將鞭刑納入刑法，法務部和司法院態度保留。法務部長鄭銘謙vs.立委（民）吳思瑤「英國都已經老早廢除掉了，我們認為說當然有一些的聲音，但是我們是認為這個可能有違反酷刑，跟公政公約的疑慮。」司法院刑事廳長李釱任vs.立委（民）吳思瑤「刑罰在身體刑的部分，在我國討論比較採負面的看法，可能有所謂的報仇性的性質，我們是用矯正刑的概念，來取代這種應報刑的思維嘛對對，我們絕對要審慎。」鞭刑可不可行，在保障人權之間如何取得平衡，仍有待相關部會做出評估。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：詐騙太猖獗！ 太子集團跨國詐騙洗錢 七成民眾贊成鞭刑入法「打」詐 更多民視新聞報導自爆「幫了很多忙」！凱思收金主200萬後 黃國昌竟高調質詢法務部個案「凱思等同木可」律師點名黃國昌實質控制 曝檢調「這時」將有所動作！遭控凱思國際資金回流口袋? 黃國昌嗆:到法院說民視影音 ・ 1 天前
69歲住戶來不及逃! 花蓮出租公寓火警1死3嗆傷
生活中心／綜合報導花蓮國富九街，靠近慈濟醫院一棟出租公寓，昨晚發生死亡火警，造成1死之外還有3人嗆傷，其中一人仍昏迷，起火的201號房迅速竄出火苗，還有爆炸聲，行動不便的69歲住戶來不及逃生，被發現時已經失去生命跡象，其他住戶倉皇逃生，甚至有人連衣服都來不及穿。濃濃黑煙不斷竄出來，鐵窗也被燒到焦黑，連冷氣機都融化變形，花蓮這棟出租公寓，周二晚間發生火警，起火的201套房，住戶是行動不便的69歲男子，可能來不及逃生，被發現時已經OHCA，送醫後宣告不治。住戶：「樓下阿伯說，樓上怎麼那麼多煙，一下子我開房間的門，都是黑煙的，我就趕快關起來從窗戶跑出來。」目擊者張先生：「滿大的，那個聲音那個火，火苗都衝出窗外來了，有聽到爆炸聲，有，我有聽到爆炸聲，那個男人沒有穿衣服就跑出來了，我把我衣服給他穿。」起火點２０１號房，連冷氣都被燒到融化（圖／民視新聞）還有人倉皇逃生，連衣服都來不及穿，事發在花蓮國富九街，由於大多是輕隔間、木頭地板，火勢一發不可收拾，造成1死，1昏迷，另有2人輕度嗆傷。這棟公寓靠近慈濟醫院，租客大多長期回診的老人或病患。不幸死亡的69歲男子，半年前開刀後才入住，沒想到卻遇上死亡火警，有住戶懷疑可能是暖氣釀禍。２０１號房住戶行動不便，可能逃生不及送醫後宣告不治（圖／民視新聞）花蓮消防局自強分隊長游明信：「201我們水線進入的時候，火勢在他的屋內已經呈現出燃燒，在入口的部分，他的隔間門已經燒起來。」屋主：「那還有後面的鄰居，他一看到黑煙，然後當下打給我，我就要求馬上幫我打119，我馬上趕過來。」這棟三層樓的出租套房被隔成12間出租，月租5千元，不過，事實上，合法的部分只有2層樓3間房，已經要求屋主限期改善，並且開罰。原文出處：花蓮深夜惡火吞噬出租公寓！ 69歲住戶來不及逃喪命 2人嗆傷 更多民視新聞報導快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人新北男警校園與9同志壞壞！上傳激戰片檢方不忍了民視影音 ・ 1 天前
不敵豪大雨 基隆永康里逾50年老樹傾倒壓毀民宅
基隆市 / 綜合報導 基隆連日大雨，安樂區的永康里，發生老樹傾倒意外，直接重壓民宅遮雨棚，還好沒人受傷！區公所和國產署緊急到場處理，第一時間先鋸斷樹幹，減輕壓力，同時在樹根上方鋪上帆布，防止傾斜擴大，之後等天氣放晴，才能再研究怎麼進場清除。但里長更擔心的是，里內還有一棵百年老樹，就在民宅旁，如果抓不住山坡地，很可能再度發生傾斜意外！連根拔起歪斜傾倒，大約兩層樓高的巨大老樹，橫躺在山坡上，民宅的鐵皮屋頂，遮雨棚的支撐柱，全被壓得扭曲變形，基隆市安樂區永康里里長陳銘坤說：「區公所沒有把上面的那些樹枝跟枝幹，大部分都給鋸除的話，這邊可能撐不住，減輕了很多重量，最起碼說不會立即塌下來。」帆布鋪在樹根上，就怕雨一直下，樹根底部被掏空，老樹可能繼續往下滑，直接衝到更下方的民宅，基隆市議員(民)吳驊珈說：「永康里內其實有非常多這種老樹，長得非常大，可是它的修剪的話真的是要長期來修剪，不然的話，它這樣子，它抓土的範圍不夠大的時候，當它的樹葉長得太茂盛，就會重心不穩就會倒下來。」基隆連續幾天大雨，安樂區崇德路40巷，超過50年的老樹，凌晨突然傾倒，區公所第一時間，緊急先鋸斷樹枝，因為老樹重量，超過3.5噸重，地點又在山坡地，救災通道狹窄，現場空間有限，吊車根本無法靠近。立委王正旭服務處副主任潘俊宏說：「工程人員說他們可能沒有辦法這樣子一一地這樣進來，一個一個這樣搬出去，因為可能那個量體太龐大，所以國產署目前才說，他們先把它固定住，然後等雨勢稍緩的時候，可能再看看，能不能出大的吊車，進來把它吊出去。」兩年內第三棵老樹傾倒，距離不到廿公尺的邊坡，還有一顆百年老樹，就長在民宅旁邊，更讓里長擔心，厚實的樹幹，如果撐不住重量傾倒，就會壓到下方民宅，老樹，周邊土地大多為國有地，里內目前還有七八棵老樹，年復一年被忽視，很怕哪天大雨或強風一來，又會發生傾倒意外。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
蛇行逆向撞警車後落跑！ 警追逐約1公里壓制送辦
高雄市 / 綜合報導 高雄一名30歲李姓男子，今(20)日凌晨1點多，騎乘機車行經中山路及三多路口，突然逆向還蛇行，隨後撞上等待轉彎的巡邏警車，只是肇事後，他直接逃逸，警方追了上去，後來在距離事發處約一公里遠的路口攔下來，將他依法送辦，男子除了得面臨肇事逃逸，最高三千元及吊扣駕照三個月，警方針對多項違規行為，也依妨害公眾往來安全罪，移送地檢署偵辦。監視器畫面拍下，巡邏警車，停在路口準備轉彎，這時，一名騎士，從對向跨越車道後，撞上警車車尾，沒想到，竟然迅速揚長而去，員警下車，察覺不對勁後，立刻上車踩下油門追上去，將人攔截下來，遭員警壓制在地時，肇逃騎士神情緊張情緒激動，表示自己身體不適，也先被送往醫院治療。目擊民眾說：「聽到有警察鳴笛就看過去，然後看到他很快的，衝了過來，我想說這是在辦什麼案，然後就想說，一定在追前面那台機車吧，聽他們講說在三多那邊發生擦撞。」事發就在，20日凌晨一點多，30歲李姓男子，騎乘機車行經苓雅區中山路及三多路口時，不僅蛇行還逆向，隨後，撞上巡邏警車後，逃了大約一公里，才在中山路及五福路口，被攔了下來。五福所所長黃立凡說：「肇事逃逸處以新台幣1000至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。」針對男子，肇事逃逸行為，警方說除了最高面臨3000元罰鍰，駕照恐怕也得被吊扣3個月，而逆向等行為，涉及妨害公眾往來安全罪，訊後也被移送地檢署偵辦。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
起訴南部水房王"鴨哥" 獄中吃香喝辣指揮洗錢53億
南部中心／綜合報導高雄破獲南部最大洗錢機房，追查出幕後操控的是綽號"鴨哥"的劉姓主嫌，他因為盜刷信用卡遭到判刑，逃亡15年直到去年才被逮獲，但沒想到他在入監服刑期間，不但被爆出吃香喝辣，居然還能照常運作指揮小弟操作水房，洗白金流，光是成功入袋的傭金，就進帳4千2百萬元，一年下來洗錢金額高達53億。大批員警來到高雄苓雅區一處大樓，強勢破門進行攻堅。（圖／民視新聞）大批員警來到高雄苓雅區一處大樓，強勢破門進行攻堅。刑事幹員成功逮人並進行蒐證查扣，房子裏頭全都是大量主機，原來這是南部最大的洗錢水房，去年6月開始，短短一年，就有超過53億元金流，佣金進帳就高達4200萬元。高雄刑大科技偵查隊專員沈世鴻說，該集團在高雄市前鎮、苓雅區，設置地下機房操作第三方支付後台，協助境外賭博詐欺集團，進行代收代付等洗錢作業。幕後藏鏡人綽號"鴨哥"入監服刑期間吃香喝辣，甚至從獄中寫了100多封手寫信，指揮維持水房運作。（圖／民視新聞）幕後藏鏡人綽號"鴨哥"的劉姓主嫌，因盜刷信用卡遭判刑2年2月，逃亡15年，直到去年才緝落網，但入監服刑期間每天吃香喝辣，還有老婆小三和小弟輪番會面，甚至從獄中寫了100多封手寫信，指揮小弟各立山頭，維持水房運作。案件起因是台中警方偵破高達438億的博弈網站後，發現超過8成的金流轉往南部水房，層層剝開洗錢流向，才揪出幕後藏鏡人。主嫌劉姓嫌犯被供出後也坦承部分犯行，遭依違反組織犯罪條例及洗錢防制法起訴。原文出處：警循線揪南部水房頭主嫌「鴨哥」 獄中遙控小弟洗錢 豪華私人招待所曝光 更多民視新聞報導改造雄女變「89愛的猛料辣妹」！遭校方提告「網紅回1句」網炸了網紅「改造雄女」當噱頭拍片！黃捷怒回：別亂貼標籤雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方民視影音 ・ 1 天前