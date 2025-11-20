獨家／擾鄰男嗆警「知道我誰嗎」遭壓制 警：我管你是誰

新北市一名男子跟朋友聚餐，友人載他回家，他卻在路邊講話越來越大聲，鄰居受不了報案。（圖／東森新聞）





新北市一名男子跟朋友聚餐，友人載他回家，他卻在路邊講話越來越大聲，鄰居受不了報案。男子看到警方，一開始說是「小事情」，要問員警「你知道我是誰嗎」，員警立刻回「我管你是誰」，要男子小聲一點，沒想到他突然飆不雅字眼辱警，下場被上銬壓制帶回。

凌晨一點多，男子不睡覺，在馬路上跟朋友咆哮。嫌犯vs.員警：「小事情不用啦，（小事情？什麼是小事情），我們小事情啊，你要把我拍掉嗎。」

是小事情還是在喬事情，男子裝傻想要讓員警走人，卻又裝大氣叫員警拍他。嫌犯vs.員警：「什麼你在做什麼，你為什麼不讓我過去，你知道我是誰嗎，（我管你是誰，來，證件看一下）。」

廣告 廣告

你是誰不重要，重點是大半夜在吵什麼，男子情緒越來越激動。嫌犯vs.員警：「欸老婆拍啊，來拍，拍我，拍我來拍我啊，（欸欸欸你冷靜），我誰啊。」

一旁妻子在旁邊，嬌喊要老公先冷靜，這下不聽老婆的話，出事了吧。嫌犯vs.員警：「你再沒辦法自理，我就帶回去，（不要動我），三...（XXXXXX，欸欸欸欸，怎樣啦），銬起來。」

嗆著嗆著，男子辱罵不雅字眼，立刻被員警上銬壓制，無法繼續嚷嚷。男子當時就在路邊失控咆哮，原來是他跟朋友結束聚餐喝多了，在路邊大喊大叫，附近民眾趕緊報案，沒想到警方到場，男子大聲嗆警「你知道我是誰嗎」，甚至還動手襲警。

男子跟朋友在台北市聚餐，友人載他回家，男子卻有很多話要對朋友說，不過鄰居可不想聽。員警出面制止，臉部跟雙手都受傷了，這下也不忍了。嫌犯妻子vs.員警：「來銬起來，太囂張了，（他沒有做錯事，為什麼要這樣子）。」

囂張酒醉男涉嫌妨害公務，判有期徒刑2個月，易科罰金等於罰6萬元，讓他下次鬧事之前，最好先想想荷包。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

網友恐嚇校園放炸彈！新北警加強巡邏 教育局回應了

「偷喬鏡頭」惹議！網紅遭控偷拍數十人 議員發聲了

新／高雄6歲童狂吐「原因不明」 送醫不治

