獨家》攔截藍白強推3惡法 府院評估「不副署」可能性

〔記者陳昀／台北報導〕藍白在立法院上會期最後一天強行通過讓中天新聞台復台的「衛星廣播電視法」、讓救國團遭凍結的56.1億元「解凍」的「不當黨產條例」，以及助理費變立委補助費的「立法院組織法」等多項爭議性修法。據透露，府院已接收到各方反映，希望在公布程序上，必要時把「不副署」列為選項，對此，相關單位將與法政專家會商種種可能，避免惡法擴張侵蝕民主。

知情人士指出，「三惡法」三讀後，府院黨持續以「捍衛憲政、守住法治」為主軸對外論述，明確點出修法恐破壞判決安定、替助理費用改名製造反貪破口等疑慮；行政院亦同步討論是否啟動憲政救濟手段，包括研議提出覆議、聲請釋憲與暫時處分。

據透露，府院近期都有接收到來自多方社會群眾的憤怒聲音，希望在總統令公布的程序上，依憲法與慣例審慎評估，必要時把「不副署」列為選項，對此，後續將與法政專家會商種種可能，也持續加強社會溝通，避免惡法擴張侵蝕民主。

事實上，行政院長「不副署」已非首例，藍白去年在國會1年3度強修「財政收支劃分法」，行政院主張該法嚴重破壞國家財政紀律、排擠國防與重大建設預算，且有違憲之虞，在提覆議遭否決後，行政院長卓榮泰去年底宣布以「不副署」這項違憲修正案來捍衛民主憲政，總統賴清德也隨即表態支持。

