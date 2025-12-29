獨家／改車容易賣車難！改裝車「難報驗」 二手車商恐拒收

進口車全車包膜，低調沉穩的墨綠色，光是改裝，從方向盤、鋁圈到後照鏡，整台車外觀至少就花了60萬元。（圖／東森新聞）



許多愛車族為了耍帥展現個性，不惜砸下重金改裝，不過在二手市場裡可能不吃香，甚至難以脫手。因為過度改裝引擎或車體，不僅會縮短壽命、增加維修費，甚至可能面臨驗車不過的困境。早期更有玩家利用「AB車」套牌規避查緝，不過由於警方大力查緝，加上科技進步，現在要用AB車偷偷報驗也已經相當少見。

進口車全車包膜，低調沉穩的墨綠色，這台進口車光是改裝，從方向盤、鋁圈到後照鏡，整台車外觀至少就花了60萬元，酷炫外型在二手車行一發布，就引起不少人詢問。

許多車主為了讓自己的車與眾不同，都會改車像是這台車，就改了鋁圈以及後照鏡的部分，不過改裝某些地方，可能就會讓自己的車，日後難以脫手。

有些車主認為改越多，價值越高，但在二手商眼裡，有些改裝是大大扣分，因為民眾買回來，恐怕會賠本。

二手車商店長小吳：「渦輪加大或是，有改到引擎本體的東西，這樣子會增加這台車磨耗，那這台車引擎壽命會減短，所以說買到大改的，然後車主又沒有，好好的維護的話，他很容易造成，下一任車主的一些，很昂貴的修理費用。」

還有些改裝車玩家，甚至連車身，或是鋁圈尺寸也都大改，已經超過車子本身原廠設定，驗車可能不會通過，中古車商通常就會拒絕收購。

車廠技師阿儒：「會動到很多車體的部分，也會影響到認證，日後驗車也是個問題，還有被檢舉開單的問題。」

早期為了躲避驗車，甚至出現了AB車手法。

二手車商店長小吳：「這台車還沒有報廢，他的車子的資料去移植到，一台可能已經報廢的車，或是這台車可能是贓車，這台車上面的車身號碼，把它移植到這台贓車車上，去做重新焊接，然後讓這台車可以正常行駛。」

許多代辦黃牛專門處理這樣的車子，就是拿一台原廠車沒有改裝過的車去驗車，等到驗車通過之後，就把車牌套在非法大改的車上，不過只要一查，就知道資料對不上。

車廠技師阿儒：「近幾年來已經沒有了，因為監理系統抓得很嚴格，而且現在又有高清錄像。」

專家也提醒，民眾挑選中古車時，不要只看外觀是否吸睛，改裝項目越多，後續維修與驗車風險，反而越高，建議購車前，也可以透過第三方鑑定，或請專業技師陪同檢查，才能避免買到改裝過頭，甚至來路不明的問題。

