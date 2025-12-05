獨家／政壇初生之犢！ 連勝武稱慚愧「過去做太少」

連戰次子連勝武，首度跨足政壇，他表示「是時候要為國民黨努力做點事情了。」(圖/TVBS)

國民黨主席鄭麗文，最新發布的人事案中，有一個熟悉又陌生的面孔，他是連戰二公子「連勝武」。長年作為企業經理人的他，未曾接觸黨務，這回，他不僅登記參選國民黨中央委員，還接任黨務幹部。首度跨足政壇的連勝武，今天（5）接受《TVBS》專訪時也坦言，過去都在忙自己的事情，內心有點慚愧，是時候為國民黨做一點努力了。

國民黨中央委員候選人連勝武：「的確，我過去也比較少（接觸黨務），大部分都在忙我自己的事情，比較少接觸這一塊事情。看到他們這麼認真，我心裡覺得滿慚愧，的確是滿慚愧。那這更激起了我，其實真心想要為國民黨來好好做一點努力。」突有所感觸，縱橫商場的連戰次子連勝武，接受TVBS專訪，首度吐露為何會想成為政壇的「初生之犢」。

連勝武表示，「很多朋友就問我說，你一直在慫恿我們來做這件事，你怎麼自己好像跟國民黨比較疏離一點？我後來想想，的確也是啦，不能一天到晚只是叫別人去參與。」決定自己上場，於是橫空出現在國民黨中央委員候選名單之上。但他表示，其實一兩年前，這念頭就已在心中醞釀。

「過去這一兩年的時間，我有在思考這個問題，我個人認為，其實明年的選舉，包括2028年的選舉，都是對臺灣來講，非常非常重要的」，連勝武說。而從商場走進造勢現場，大他六歲的哥哥、前國民黨副主席連勝文，自然是最佳請益對象，但他駁斥傳聞所云的連家「交棒」說法。

連勝武說，「講交棒這件事情，的確是有點言過其實啦，其實我跟我哥哥也談過，他其實對黨還是持續地有熱情，他也有很多很多的想法。」但下了決定登記成為候選人，怎麼突然多了一個身份，藍營青年培訓平臺，KMT STUDIO的召集人？連勝武回應，「出乎意料啦，因為鄭麗文主席大概問了我一下，過去這幾年我做了哪些事情啊。我就舉過去幾年在青年交流這塊，我有一點點小小的心得啦。」

「永遠不做，都是太遲。」連家二公子，一腳跨進廚房，矢言要把國民黨這塊招牌擦亮。

