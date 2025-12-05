獨家》政府禁小紅書1年 律師認：「完全封鎖」恐逾越比例原則

內政部政務次長馬士元昨（4）日在刑事局舉行記者會，指大陸社交平台「小紅書」檢測不合格，宣布對其發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令，形同封鎖。由於小紅書用戶多為年輕族群，內容從美妝保養、食品烹飪、美食旅遊應有盡有，消息一出亦影響台灣300萬名用戶。對此，《中時新聞網》訪問劉韋廷律師，他表示，部分涉詐就「完全封鎖」，法律上恐怕已有逾越比例原則。

劉韋廷律師指出，內政部依照《詐欺犯罪危害防制條例》來暫停封鎖小紅書台灣用戶一年；確實小紅書上有部分涉詐內容，但政府是否就要因此而停止「整個小紅書APP」的網路服務，這部分在法律上恐怕有逾越比例原則的問題。

「等同於只是一部分涉詐，就要將整個小紅書的服務完全封鎖。」劉律師強調，然台灣亦有不少使用小紅書的用戶，質疑此舉是否限制到民眾一些根本不該被限制的權利。

此外，內政部昨指小紅書有許多涉詐帳號，台灣去年至今發生1,706件詐騙案，財損2億4,768萬餘元，因此宣布封鎖小紅書一整年，是否有「時間過長的問題？」劉律師說明，政府可以就台灣民眾在小紅書的使用方面，按月份、按季度、甚至按半年時間來討論與觀察，其「涉詐成分」有無降低；但政府一次就停止一整年，恐怕亦已逾越比例原則，使台灣民眾在使用小紅書上受到極大限制，這部分仍有探討的空間。

另，有關內政部以《詐欺犯罪危害防制條例》第42條下達「停止解析或限制接取」命令，根據該條例第42條規定。劉律師亦指出，第42條的文字很直白：「為處理『詐欺犯罪防制緊急案件』、及時防制民眾接觸詐騙網站，主管機關或司法警察機關認有即時處置必要時，得令網際網路接取服務提供者（IASP）停止解析或限制接取。」

不過，劉律師補充說明，就「法律手段本身」而言，內政部以該條例下達「停止解析或限制接取」命令，其實不夠精準，亦不符合比例原則。

劉律師強調，第42條的定位是「緊急案件、避免接觸詐騙網站」。若拿它處理一個通用型社群平台，法律上雖可主張「平台已成高風險詐欺接觸場域」，但同時亦會被質疑，這是不是把「緊急堵詐網址」的工具，拉高到「整體平台準禁用」的效果？

劉律師說，越像「一般性政策性管制」，就越需要更完整的要件、程序與明確性支撐；而比例原則的痛點是在「一年」：緊急手段用到一年，直覺上也會被問「那你為何不做分段審查、每月或每季檢討？」尤其當受影響者可能是數百萬一般用戶，而台灣用戶多達 300 萬名，更加容易被質疑。

