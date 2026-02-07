獨家／救濟件數新低！「新生兒照護品質」真提升？兒醫：腦部傷害仍關鍵

記者簡浩正／台北報導

《生產事故救濟條例》上路近十年，已成為台灣產期照護中重要的制度性安全網。衛福部資料顯示113年救濟件數創七年新低，但是否反映新生兒照護品質的提升？專家認為仍有待觀察外，並示警新生兒死亡及重大傷害「多與腦部相關異常有關」，建議持續強化周產期醫療網絡之功能、新生兒救命術訓練納入制度化、並善用救濟資料，讓制度不止於補償，成為驅動醫療品質提升的重要工具。

衛福部今年1月發布最新報告，113年經生產事故救濟審議會審定核予救濟260件，救濟金額為新台幣1億6700萬元；進一步分析，產婦死亡及中度以上身心障礙案件以羊水栓塞為主因，新生兒死亡及重大傷害皆以新生兒腦部異常(包含缺氧缺血性腦病變、腦部出血)最多。

廣告 廣告

生產救濟案件孕產婦死亡原因分析。（圖／衛福部提供）

台灣早產兒基金會董事長、馬偕醫院小兒部資深主治醫師張瑞幸接受《三立新聞網》訪問表示，近年來，全國新生兒出生人數持續下降，而113年生產事故救濟中新生兒死亡及重大傷害案件的件數，也較112年出現更明顯的下降。這樣的變化，是否反映我國周產期與新生兒照護品質的提升，仍有待持續追蹤與觀察。

她說，從歷年救濟案件分析，新生兒死亡及重大傷害多與腦部相關異常有關，其背後常伴隨胎兒窘迫或產程中突發緊急狀況。此一現象顯示，政策介入的關鍵仍在於產前風險辨識、產中即時監測與產後黃金時間內的快速應變能力。建議持續強化周產期醫療網絡之功能，明確界定高風險孕產婦的分級照護與轉診機制，確保母體與胎兒能在具備相應照護量能的醫療機構中完成生產。

在醫療體系層面，張瑞幸建議將新生兒救命術訓練視為核心公共衛生投資之一，納入制度化、常態化推動。所有參與生產與新生兒照護的醫療人員，包括婦產科與小兒科團隊，皆應具備相應的訓練與定期演練機制，以提升團隊在突發新生兒不良狀況下的即時應變能力。此外，建議持續善用生產事故救濟資料，結合臨床審查與專業學會參與，建立系統化的個案回饋與品質改善機制，使救濟制度不僅止於補償，更能成為驅動醫療品質提升的重要工具。

張瑞幸說，未來政策推動應持續以「事前預防、即時應變、事後回饋」為核心方向，透過跨部門協作、公私部門合作與制度優化，逐步建構更完善的周產期與新生兒照護體系，以實質降低新生兒死亡及重大傷害風險，並提升我國整體周產期照護品質與公平性。

更多三立新聞網報導

「沒那麼嚴重」成毒瘤！《世紀血案》翻拍遭炎上 台大醫施景中：我拒看

昨動第2次手術！陳宗彥傳病情不樂觀 醫曝「出血位置」決定預後

春節趕出國！辦護照預約竟排到4月 內行人「教一招」：1分鐘都不用等

新影片證實「找廠商執刀」中榮認定2醫師違法：停止手術從重處份

