獨家／敖以智屆齡退伍牽動海軍高階人事 吳立平將接海軍副司令

海軍司令部副司令敖以智中將即將在本月屆齡退伍，牽動海軍高階將領人事的異動。根據《鏡報》了解，目前規劃由艦隊指揮部指揮官吳立平中將升任；而海軍司令部參謀長邱俊榮中將則將調任艦指部指揮官一職，擔負起對中共解放軍軍艦擾台的軍事應對作為。

由於海軍司令唐華上將並未因此次上將異動而進行職務調整，主要是因為層峰要求其完成「潛艦國造」海鯤號的所有測試工作，而在唐華保證使命必達的決心下，才讓他繼續留在海軍。

由於76年班的海軍副司令敖以智中將在本月底屆齡，則牽動整個中將的職務異動。根據目前規劃的人選，是由艦指部指揮官吳立平中將升任副司令一職；而艦指部指揮官則由海軍參謀邱俊榮中將升任。

吳立平是海軍官校78年班，在2024年1月調任艦指部指揮官職務，曾任海軍司令部中將參謀長，海軍司令部少將副參謀長，海軍艦隊指揮部少將副指揮官和海軍一四六艦隊少將艦隊長等職。

邱俊榮是海軍官校79年班，2024年1月就任海軍司令部參謀長，當時就是接吳立平的職務。不過，由於邱俊榮曾任國防部駐美軍事代表團少將團長一職，對美關係良好，未來在艦指部的對美採購上，將更有助益艦指部的武器更新與獲得。



