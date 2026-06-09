獨家》文化部要查了！《神木之島》熱賣近2000萬爆侵權 導演神隱未回應

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〔記者廖俐惠、楊媛婷／台北報導〕紀錄片《神木之島》日前遭本報揭露，並未和片中「找樹的人」團隊簽署肖像權，擅自將其肖像放進紀錄片並以院線方式上映，衍生書籍也大量引用農業部林試所副研究員徐嘉君的訪談，卻未告知對方，連書中照片也未標註來源與取得授權，引發爭議。對此，文化部影視局昨天(9日)做出回應，表示將會進行了解。

《神木之島》在5月15日上映，票房成績不佳，導演李香秀在臉書發文自責努力不夠、退休金快花光，沒想到引來大批網友力挺，該片因此起死回生，如今全台票房將近2000萬，創下驚人佳績，甚至推出由大塊文化出版的衍生書籍《神木之島：紀錄片幕後追尋》，討論度居高不下。

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雖然導演李香秀與農業部林試所和成大合組「找樹的人」團隊基於保育理念合作，但據了解在紀錄片上映之前，關於團隊成員的「肖像權授權」，以及衍生書籍《神木之島：紀錄片幕後追尋》中所涉及的訪談口述文字、田野經驗紀錄與部分攝影照片，雙方在合約範圍上出現認知落差，至今尚未簽署正式書面授權。

據悉，「找樹的人」團隊多次發信給李香秀表達訴求，且訴求內容只是補足相關授權程序，但李香秀至今皆未做出積極回應；知情人士也為找樹的人叫屈，不捨他們冒著生命危險上山，甚至爬上高達28層樓高的台灣最高樹「大安溪倚天劍」，也沒有要收取任何費用，卻連一張書面正式授權都拿不到，令人遺憾。

本報揭露消息後，大塊文化董事長郝明義後續在臉書發文，《神木之島：紀錄片幕後追尋》不再進行再版，並保留對本事件相關法律權益。

對於此事，文化部影視局回應本報，「經查夏日紀事音像文化有限公司(以下簡稱夏日公司)《神木之島》獲111年度紀錄片製作補助470萬元，依據111年紀錄片製作補助要點，紀錄片內容以及獲補助者依企畫書所辦理之各項工作，均須無侵害他人權利。」

至於電影未獲授權一事，文化部影視局表示：「本局刻正進行了解，並同步請夏日公司提供書面說明，後續本局將就調查結果辦理後續事宜。」

本報致電並多次傳訊息給李香秀，李香秀雖在線卻不讀不回，至截稿前無法取得她的回應。

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