獨家》文大副校長王志誠將掌中信產董座 許東敏轉台壽副董

金融圈傳出消息，國內財經法領域知名學者、文化大學副校長王志誠已經向文大提出辭呈，有望於本周五（7日）的中國信託產險董事會被推舉為新的董事長，帶領中信產發展壯大。

許東敏將任台壽副董，替許舒博分憂解勞

中信產險是中信金控子公司台灣人壽的子公司，也就是中信金的孫公司。中信產險現任董事長許東敏，亦有望於本周五的台灣人壽董事會被推舉為新的副董事長，成為台灣人壽現任董事長許舒博的職務代理人，替許舒博分憂解勞。

1966年生、59歲的王志誠外型修長英俊，學士、碩士、博士念的都是政大法律系，年輕時曾短暫服務於財政部金融局（金管會銀行局前身），後來長年任教於中正大學法學院，開設公司法、票據法、保險法等課程；財團法人金融消費評議中心成立的前6年，他擔任兩屆董事，評議中心申訴案件最多的就是保險。

王志誠起草安養信託範本，積了很多陰德

王志誠也是信託法的知名學者，曾經協助信託公會起草安養信託與家族信託的契約參考範本。友人回憶，王志誠曾說，起草安養信託範本讓他覺得積了很多陰德，安養信託是高齡化社會民眾避免財產被騙的利器，多年推廣下，累計辦理已有20萬筆。

王志誠的老家在台南市新市區，很有天蠍座刻苦耐勞的精神。他2008年就受邀出任中信金控子公司中國信託證券從監察人改制為獨立董事後的首屆獨董，一當就是11年，對於中信金集團的文化相當熟悉，他也曾在2016年出任過3年的台灣人壽獨立董事，以及於2019年出任過3年的中信金控獨立董事。

中信金已公告，台壽法人董事改派王志誠

中信金已於上周五（31日）公告，指派王志誠接替鄭泰克，出任台灣人壽的法人董事代表人，今年11月7日生效。據了解，此舉意在為王志誠本周五出掌中信產險董座暖身，中信產是台壽的子公司，中信產董座向來為台壽的董事會成員。王志誠有望先接替許東敏成為中信產的法人董事代表人，然後被推舉為董座。

1955年生、70歲的許東敏，老家在彰化縣員林市，曾在中國人壽（已更名為凱基人壽）服務約37年，前（2023）年4月20日從中國人壽首席執行副總退休，８天後出任台灣人壽法人董事，隨後於去（2024）年7月2日，因中信產時任董座林欽淼請辭，成為中信產的董座。

