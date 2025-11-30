獨家》文資鄰損3-3：台北歸綏街大裂縫 居民怒：別重演基泰大直

古蹟文萌樓周邊的都更案正在進行開挖地下室工程。(記者楊心慧攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市定古蹟文萌樓周邊進行都更案，該案為住商大樓，規劃興建地上26層、地下六層，共342戶，當初建設公司在2016年送審時，曾被台北市都市設計審議委員否決，認為不該在L型的街屋中間，出現20幾層樓的「怪物」，要求建商回去修正，建商在四度闖關後才通過，如今除造成文萌樓鄰損，就連對街的建物及馬路也出現大片裂縫，引起周邊大批居民抗議、要求停工。

台北市建管處回應，本案工地對面大樓因施工導致的損鄰案件，由建管處依損鄰規則列管中，目前已正式發函要求積極與受損戶進行賠償或修復協商，建設公司必須依損鄰規則規定，與受損戶達成和解，或完成損鄰代為協調程序後，才能解除列管

針對住戶陳情有公共安全疑慮，建管處表示，已立即受理處理，將立即啟動公安勘查程序，並可由陳情戶指定專業技師公會，會同建方共同進行現場勘查及安全評估，如經現場勘查確認有所述公安疑慮，將立即勒令工地停工，必須提出復工計畫書，並經專業公會審定通過才能復工。

文萌樓所在的歸綏街近期出現大規模的裂縫，對巷社區居民人心惶惶，社區副主委受訪表示，目前住商大樓正在挖地下室，不過原本的小裂縫、地面隆起卻越來越大，社區建物還出現傾斜的狀況，鄰損日益嚴重，希望等居民疑慮解除、找公家機關鑑定結束再繼續挖地下室，若確實有公安疑慮，應全面停工。

社區副主委直呼，基泰大直當年也說都有監測、安全無虞，結果一夕之間房屋倒塌，居民瞬間無家可歸，尤其社區的樓層有14樓及9樓建物，周邊建物相鄰緊密，若是樓屋倒塌，後果不堪設想。

住戶蔡先生受訪指出，除工程噪音擾民外，居民最擔心就是公共安全的問題，每次都要等到出大事了才會備受重視，現在已出現鄰損徵兆，應在還沒嚴重時盡快解決，否則只要有一棟樓倒塌，傷亡可不是開玩笑的，現在許多居民十分擔心，更沒辦法好好睡覺。

相關新聞請見：

獨家》文資鄰損3-1：文萌樓古蹟、南京西路歷建傾斜陷危機

獨家》文資鄰損3-2：制度有破口！ 專家示警：損害恐被低估

古蹟文萌樓對面的社區地板出現多處裂縫，居民人心惶惶。(記者楊心慧攝)

