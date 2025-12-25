獨家／斜槓賣便當2年半！《不曾見過太陽》男星拍戲就關店 經營現況曝

記者宋亭誼／台北報導

27歲謝章穎角色形象多變。（圖／記者鄭孟晃攝影）

27歲男星謝章穎戲路多元，他可以是《零日攻擊》誤入歧途的「蛇仔」、也可以是《如果我不曾見過太陽》校園霸凌加害者「林孟宏」，到了《人生只租不賣》，則是討喜卻不油膩的租賃管理師「唐宇林」。現實生活中，謝章穎除了演員身份，還是一名便當店老闆，而他近日也在《三立新聞網》專訪分享他的斜槓人生。

謝章穎斜槓開便當店。（圖／記者鄭孟晃攝影）

謝章穎在苗栗經營便當店，一晃眼已經2年半時間，不過其實這家店一開始並非主打便當，他當初開店初衷則是希望讓家人一起經營，「原本是中式跟義大利麵、燉飯，我哥哥他本來就是學義大利麵這一類，然後我媽媽她是中式」，不過後來因哥哥另行創業，加上人力有限，謝章穎逐步調整營運方向，最終變成以中式便當為主的經營型態。

如今店內由謝章穎一人作業，從菜單規劃、備料到烹煮，都是由他親力親為，他求穩不求多，目前固定提供6道菜供客人選擇。開店當老闆難免有收入壓力，謝章穎也坦言近期營業額並不理想，「爛得很，最近比較差一點」，但他看得很開，表示自己將這間店視為一個住所，並不奢求能從中賺取額外收入，「我有辦法繳房租打平，日常生活夠用這樣就好。」

謝章穎淡然看待便當店收益。（圖／記者鄭孟晃攝影）

另一方面，演員與老闆身份有時難以兼顧，謝章穎只要外出工作，寧願選擇直接關店，也不請人代為管理，他透露過去曾請人代班，但客人總會抱怨品質或味道與平時不同，甚至會出現「老闆不在就不買」的情況，儘管他認為實際差異不大，最終仍決定親自經營，保持品質穩定。

演藝圈從來不缺少斜槓藝人，特別的是，謝章穎並不想透過演員身份宣傳副業，面對客人詢問，他甚至會以「那是我的雙胞胎弟弟」打哈哈帶過，一方面他希望客人品嘗的是食物本身，而不是因為他的藝人身份購買；同時，他也認為用藝人的頭銜宣傳壓力很大，也偏離他最初開店的初衷。

