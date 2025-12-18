獨家／新光三越頂樓驚見「神祕圓洞」 網瘋傳UFO基地？官方幽默神回

台北中山區新光三越頂樓「神祕圓洞」引發熱議，網友瘋猜是UFO基地！官方小編神回「給外星人停的」笑翻全網。其實這是前身衣蝶百貨留下的「環形直升機停機坪」，中間挖空是為減重抗風，雖已停用，卻意外成為有趣的都市傳說。（圖／記者師瑞德攝影）

財經中心／師瑞德報導

台北中山區新光三越頂樓「神祕圓洞」引發熱議，網友瘋猜是UFO基地！官方小編神回「給外星人停的」笑翻全網。其實這是前身衣蝶百貨留下的「環形直升機停機坪」，中間挖空是為減重抗風，雖已停用，卻意外成為有趣的都市傳說。（圖／記者師瑞德攝影）

台北市中山區南西商圈人潮熙攘，是許多年輕人逛街的首選之地。然而，當你經過新光三越台北南西店三館（原衣蝶百貨）時，是否曾抬頭注意過，在大樓頂端突出一個巨大的、帶有圓形鏤空的奇特構造？這個像是「巨大甜甜圈」又像「通往異世界傳送門」的水泥裝置，多年來懸在半空中，卻鮮少有人知道它的真實用途。近期，這個「都市傳說」在社群平台 Threads（脆）上引爆熱議，甚至釣出官方親自回應，答案卻讓網友跌破眼鏡！

這洞到底是幹嘛的？全網瘋猜：寶可夢召喚陣？

這座神祕的頂樓裝置，正下方目前懸掛著巨大的《寶可夢》廣告看板，與充滿科技感的圓洞相互輝映，更增添了幾分科幻色彩。日前有網友在 Threads 發文並附上照片，誠心發問：「每次經過中山新光，都會思考這個洞有什麼功用？」

貼文一出，立刻引發網友腦洞大開。有人說是「巨人的開瓶器」、有人猜是「風水陣」，還有人開玩笑說該不會是為了配合底下的寶可夢廣告，設計來「抓神獸」的吧？

官方小編「一本正經講幹話」 真相是UFO停機坪？

眼看討論越來越烈，新光三越官方帳號「skmlive」竟然現身回應。小編先是展現了極高的建築素養，洋洋灑灑寫道：

「該開口設計於本館興建初期，其核心目的為改善建築周邊微氣候。透過特殊角度與結構導引，可在都會高樓密集區形成穩定的『垂直氣流通道』，協助調節周遭溫度、降低建築熱聚效應，同時提升頂層的自然採光比例。也有透過風向，將氣流引導至館內，促使提升顧客的來店的用意。」

這段解釋充滿了「流體力學」與「綠建築」的高級詞彙，讓不少網友看得頻頻點頭，以為長知識了。沒想到話鋒一轉，小編接著說：

「好了，以上都是我的胡說八道，謝謝各位把它看完，這個洞我也不知道是做什麼的，可能是早期給來自外太空的客人停UFO使用。」

超反轉的「廢話文學」讓網友瞬間笑噴，直呼「還把我的感動還來」、「小編太皮了」、「差點就相信了」。

從「衣蝶」時期就存在 真正用途竟是「它」

玩笑歸玩笑，這個神祕圓洞的真實身分究竟為何？在《三立新聞網》記者鍥而不捨追蹤調查，新光三越官方公關給出了正式回應。公關表示，台北南西店三館的前身是知名的「衣蝶百貨」，這個設計是延續並保留原建物的特色元素。因為位置較高，平時需要特別抬頭才會留意到，這次剛好因為網友的觀察力才引發討論，官方也歡迎大家「以創意視角來欣賞與想像」。

不過，真正解開謎團的，還是強大的「網路柯南」。經過資深網友翻閱早期建築法規與結構分析，終於挖出最可信的答案：這其實是「環形直升機停機坪」的遺跡。

原來早期大型百貨商場依建築法規要求，需設計緊急升降平台供直升機使用。而那個令人困惑的「大洞」，並非為了讓直升機穿過，而是為了「減輕構造重量」與「減低風阻」。直升機真正的降落點其實是圓圈旁的實心平台區域。

只不過，隨著時代變遷與法規修正，加上空域管制等因素，這個平台目前已不符合現行停機坪規定，無法再進行起降。如今，它就這樣靜靜地矗立在中山區的空中，從當年的緊急設施，變成了如今小編口中「給外太空客人停UFO」的都市傳說。

下次經過中山站，不妨抬頭看看這個「歷史遺跡」，或許在某個平行時空裡，真的有UFO正準備降落也說不定。

