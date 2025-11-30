獨家／新加坡玉女來台撞鬼！蔡淳佳「洗澡狂被敲窗」真實反應曝光

記者徐珮華／台北報導

新加坡歌手蔡淳佳2000年在台灣出道，以〈陪我看日出〉一曲爆紅；近日回歸台灣歌壇，接連推出〈茉莉花香〉、〈一字一言〉等新歌，並將於12月13日在Legacy TERA舉辦「淳粹．25週年世界巡迴演唱會」台北站。日前她接受《三立新聞網》專訪，談到出道初期被公司安排入住樓中樓宿舍的經驗，至今回想仍直言：「挺爛的，就是鬼屋。」

蔡淳佳形容出道初期入住的宿舍是「鬼屋」，公開撞鬼經歷。（圖／記者趙于瑩攝影）

蔡淳佳當年在唱片公司索尼音樂（當時為新力音樂）安排下，住進南京東路四段一間頂樓加蓋的樓中樓宿舍，約40至50坪，每天得爬近6層樓才能抵達。她回憶宿舍環境又髒又亂，感覺許久沒人居住，光是地板就拖了4次才整理乾淨，整間屋子更是烏漆嘛黑、毫無採光。而她一抵台就生病，更因為宿舍灰塵過多引發鼻竇炎。

不僅如此，蔡淳佳還曾遇靈異事件。她透露浴室有個對外窗，某次洗澡時不停聽見窗戶敲打聲，原以為是樹枝被風吹動，定睛一看外頭卻什麼都沒有。不過比起害怕，她更多的是生氣，「我知道是某東西在捉弄我，就很生氣把窗戶關回去，心裡想著『要看就看吧』。我把房子打掃那麼乾淨，祢還來捉弄我，真的太過分了。」最終她只住了4、5個月就返回新加坡，如今再來台宣傳，笑說已經「升級」入住旅館，「我不想再住鬼屋了，謝謝。」

蔡淳佳曾入圍金曲歌后，如今對於得獎與否抱持隨緣態度。（圖／記者趙于瑩攝影）

幾乎每次來台都感冒的蔡淳佳，2008年以專輯《慶幸擁有》入圍第19屆金曲獎最佳國語女歌手獎，典禮當天同樣掛病號。當時她與張惠妹、孫燕姿、梁靜茹、蔡健雅、莫文蔚角逐歌后寶座，名單堪稱「死亡之組」，卻因重感冒導致鼻塞、鼻竇炎與嚴重咳嗽，甚至心想「如果真的中了怎麼辦？要上去唱歌」，坐在一旁的莫文蔚還貼心關心她的狀況。

當年該獎項由蔡依林頒發，揭曉時表示得主與自己同姓，等於不是蔡健雅，就是蔡淳佳，最終由蔡健雅抱回獎座。雖然與獎項擦肩而過，但蔡淳佳對於紅毯造型被評為「第二美」十分滿意；當時她特別從新加坡帶來紅色禮服，跳脫以往被包裝為「玉女」的形象，露肩又露腿的造型廣受好評。

蔡淳佳出道25年首次來台開唱，將於12月13日登場。（圖／記者趙于瑩攝影）

談及入圍心情，蔡淳佳直呼「爽」，「即使不是跟他們（其他入圍者）也爽，有他們更爽，代表實力被認可」，不過她坦言從不覺得自己會得獎，謙虛表示「可能嗎？如果是這樣的話，我這匹黑馬真的是很黑的馬」。至於如今是否期待再度入圍，她認為「隨緣，獎項這種東西無法預測」，並預告接下來的作品會與以往風格不太相同，帶給歌迷全新面貌。

