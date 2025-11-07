獨家》新加坡鞭刑1下就半死！洪秀玉曝當地「嚴刑威力」犯罪率低

旅居新加坡逾30年歌仔戲演員洪秀玉透露，當地「鞭刑」制度威力驚人。(照片/游定剛拍攝)

新加坡以嚴刑峻法聞名，包含至今仍保留的「鞭刑」制度，被視為維持治安的重要手段。旅居當地超過30年的台灣知名歌仔戲演員洪秀玉接受《中時新聞網》分享當地鞭刑威力驚人，「打一鞭就半死了，皮肉裂開，無法躺只能趴著睡」。

洪秀玉直言，新加坡人對法律敬畏有加，夜間治安良好，幾乎沒有搶案、騷擾，加上「外送放家門口都沒人敢偷」。洪秀玉更提及，曾有外國遊客在景點亂塗鴉，後來也被抓去鞭刑，「嚇得半死」。雖然鞭刑看來殘忍，但對加害者是一種強烈警告，她認為，「他傷害別人更沒有人道，所以才要面對嚴格處罰」。

歌仔戲演員洪秀玉表示，新加坡有「鞭刑」制度，當地治安很不錯。(照片/游定剛拍攝)

據了解，新加坡的司法中鞭刑最為嚴重。只適用於50歲以下、身體健康的男性罪犯，針對涉犯性侵、販毒、搶劫等重大犯罪，一次庭審最多可判 24 鞭。鞭刑總與監禁併行，由受訓的監獄人員在獄中以長約1.2公尺、粗約1.27公分的藤鞭抽打臀部，全程需由醫生監督，以防犯人因疼痛過度休克。若男性囚犯在服刑期間再次犯下嚴重過錯，也可能追加鞭刑處罰；少年感化院內的男性未成年犯，若違規情節重大，同樣不排除鞭打。

新加坡的嚴刑峻法「鞭刑」多數人都戒慎恐懼。(AI生成圖)

