獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清

新北市政府公務員自爆長期利用公務停車場，與婚外情同事幽會車震。呂建豪攝

市府大樓地下停車場淪砲房！新北市政府某局處２名同單位不同科室的已婚公務員A男及約僱人員B女，自2014年開始發展不倫戀，雙方交往長達10年，多次利用午休時間，一同到A男停放在市府地下停車場的車上共進午餐，飯後順便「翻雲覆雨」。豈料，２人感情生變後，B女卻指控男方性侵，一狀告進地檢署，意外讓市府地下停車場的午休春光外洩。

Ｂ女指控，他與A男為新北市府某局處同事，2014年間２人因任職同單位，一起接業務逐漸熟識，但僅止於同事關係並無私交。Ｂ女稱，男方從5、6年前開始，會以談公事為由，午休時找她一起去地下停車場，邀他上男方的轎車共進午餐。

不倫情變告性侵 男女均認停車場車震

女方聲稱，２人起初只是在車上共進午餐，後來對方開始強行留她在車上午休。自去年8、9月起，A男開始會在車上對她毛手毛腳，甚至強吻她，逼她車震，前後性侵她3次。女方聲稱不堪受辱，才會一狀告進地檢署。

廣告 廣告

A男接受訊問時，坦承多次和B女在市府停車場共進午餐並車震，但他辯稱2人其實是情侶關係，從2014年開始交往到2024年9月，因為雙方各有婚姻關係，只能利用中午午休時間幽會。

Ａ男坦言，為節省時間、避人耳目，２人都會到市府地下停車場的車上共進午餐，並時常在車上發生性行為，結束後就在車上午睡，「次數多到數不清」，且女方從未曾表達不願發生性行為，否認有性侵犯行。

檢不起訴書認證 市府停車場淪車床

檢方檢閱相關證據後認定，雙方頻繁在車上發生性行為至少超過5年，至去年9月5日為止，扣除假日之外，2人幾乎每個上班日的中午都會到市府停車場車上見面，綜合雙方說詞及相關證據，認定A男並未違反B女意願發生性行為，最終以犯罪嫌疑不足，對A男作出不起訴處分。

對於2名市府公務員長期在市府停車場「翻雲覆雨」一事，負責停車場管理的秘書處表示，平常巡檢僅會針對車輛是否按規定停放，2人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，但未來對於停車場將會加強巡檢，以防類似事件再次發生。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



回到原文

更多鏡報報導

市府變摩鐵／銷魂公務員天天午休激戰 公務停車場淪偷情熱區！「搖10年」竟無人知

獨家／發明獎爆抄襲！國中生控師偷作品搶冠軍 花縣府硬拗仍保送進全國賽再奪銅

市府變摩鐵／同事爆：午休曾撞見2人在車上 情變提告全辦公室看傻