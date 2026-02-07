獨家! 新北男載女公路狂飆拒警盤查 搜出毒品還無照

社會中心／綜合報導

來帶您看民視"獨家直擊"警方與嫌犯對峙！在新北市石門區，員警攔下一輛可疑自小客車，車內男女一度緊閉車窗車門，不給盤查，直到快打部隊到場，才乖乖下車配合受檢。果然從兩人身上查獲安非他命以及依託咪酯，駕駛也坦承毒駕開車，更扯的是，還無照駕駛。整個查緝過程都被民視記者鏡頭全程紀錄！

員警vs.嫌犯:「你現在不配合我要破窗了喔，喂，你的毒品不要亂丟，快點啦講幾遍啦，快要火了，下車啦。」深夜公路上，白色自小客車被3名員警攔下，警方要求駕駛乘客下車受檢，但他們真的很皮，好好講不聽，非要等到支援警力到場，才肯乖乖配合。車上男女眼看自己逃不了了，只好下車，蹲坐在路邊接受盤查，因為幾分鐘前，他們被巡邏員警發現車內藏毒。

廣告 廣告





獨家！新北男載妹公路狂飆拒警盤查 搜出毒品還無照

獨家！新北男載妹公路狂飆拒警盤查 搜出毒品還無照（圖／民視新聞）

員警vs.嫌犯:「我看到東西了，毒品!拿出來，你手握著那個，再裝啊，那個煙彈，煙彈拿出來。哪裡有煙彈。先生，主動交付會罰比較輕喔，跟你報告。」都已經人贓俱獲，還想裝傻，事發在5號晚上9點多，新北市石門，台2線29.2公里處，警方執行路檢勤務，攔查43歲陸姓男子，以及乘客32歲游姓女子，過程中他們緊閉車門車窗，拒絕警方盤查，直到加派警力到場才乖乖配合，果然從這對男女身上，搜出安非他命以及依託咪酯煙彈。









獨家！新北男載妹公路狂飆拒警盤查 搜出毒品還無照

獨家！新北男載妹公路狂飆拒警盤查 搜出毒品還無照（圖／民視新聞）

石門分駐所副所長羅國彬：「毒品唾液快篩檢測，結果呈現毒品陽性反應。」事後警方將兩人帶回派出所，嫌犯坦承，開車前有吸食毒品，而且還無照駕駛，毒駕又無照，完全不把其他用路人的安危放在眼裡，實在離譜。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：獨家！新北男載妹公路狂飆拒警盤查 搜出毒品還無照

更多民視新聞報導

弱勢姐弟掉4千元禮券遭陌生家長花光 警要辦侵占罪

最新／台中北區65歲婦墜4樓「全身是血」亡 丈夫嚇壞急報案

抓到了！外役監逃犯躲4年「又涉殺人未遂」 從中國搭機返台秒被逮

