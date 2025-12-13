獨家／新北耶誕城演唱會「禁夜排」！直擊多人拿帳篷、板凳卡C位

彩排時禁止錄影拍照，卻不見工作人員制止。（圖／東森新聞）





新北耶誕城「巨星演唱會」周末連兩天登場，下午即便下著雨，還是有許多粉絲早早來卡位。但是官方明明規定禁止夜排，卻有人上周就來，引起部分粉絲不滿，怒轟這是夜排亂象。另外官方也說，彩排過程禁止錄影，但還是一堆人拿著大砲狂拍。

人氣男團Ozone一上台，粉絲們尖叫不斷，氣氛超嗨，新北耶誕城巨星演唱會週末登場，連4天輪流彩排。大批鐵粉拿著大砲，一整排站椅子上喀擦喀擦狂拍。但其實官方表示，彩排時禁止錄影拍照，現場也不見工作人員制止，多數粉絲也根本不知道現場不能拍。

粉絲：「不知道，看到很多人在拍，我們就跟著一起拍，因為之前是彈幕有顯示，然後也會有工作人員宣導，今年是沒有看到。」

板橋這雨下一整天下不停，不過依舊澆不熄粉絲的熱情，整個市民廣場都被雨傘給塞滿，就是為了卡位要看心愛偶像。

記者vs.粉絲：「來看Ozone，禮拜四就來，（你說常駐在這裡），對，住帳篷，我禮拜天晚上市集撤掉之後，就開始在這裡排隊了，換洗衣服在行李裡面，想看安心亞，也想看陳漢典。」

帳篷地墊全出動，大雨中多少有點克難，為了卡到「搖滾區」，甚至天天被趕。記者vs.粉絲：「工作人員命令大家地墊要收起來，（不定時來清？）是的，很辛苦，被趕的話就是地墊拿起來，他走了再鋪回去。」

因為官方斗大告示就在眼前，禁止夜排佔位，卻有不少人不只佔位，還貼上「勿動告示」。粉絲：「今天早上才來的人要排到後面，很不公平。」

甘願被冷風吹雨狂打，畢竟這回陣容真的強，包含Ozone、陳漢典、韋禮安還有告五人等，共19組卡司。想在耶誕城親眼看到心愛偶像，卻也衍伸種種亂象，多少引起守規矩粉絲不滿。

