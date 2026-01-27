獨家／新台幣將18度改版！收藏家曝「天價紙鈔」飆百萬

記者粘菀瑄、蔡宇智／台北報導

新台幣即將經歷第18次改版，但在民國78年以前，部分外島台灣民眾使用的並不是新台幣，當時因為國共內戰，離島地區如馬祖、金門，以及當時國民政府佔領的大陳島，因為戰略位置特殊，擔心因為戰爭影響台灣經濟，所以使用的是地區限定紙鈔，這些紙鈔由台灣銀行特別發行，鈔票上會特別印製「限金門使用」，僅能在當地流通，如今這些絕版鈔票還有一套喊到破百萬。



記者粘菀瑄、蔡宇智：「新台幣第18次改版，預告圖案全換新，而台幣改版史你對哪張鈔票的印象最深？」



民眾：「紫色的那個50塊，對。」

記者：「感覺最？」

民眾：「有它的特殊的設計。」



民眾：「舊的1000元質感比較好。」

台幣舊版鈔票曾經有「外島限定」。

歷年來的台幣紙鈔以民國77年分界，舊版鈔票是綠色底，新版改為紅色一路使用至今，但這些舊版鈔票中沒想到還曾經有「外島限定」。



收藏家：「因為當初就是區域性代表，就是金門就是用金門的東西，馬祖就是馬祖限量，對，大陳就是大陳這樣，就是它有一個區域性的限量使用，所以他的他的數量就會比較少。」

離島限定舊紙鈔價格不菲。

1952年至1989年間，為了適應前線戰地特殊金融需求曾經發行外島限定鈔票，像是這張「限金門通用」的加字紙鈔，還有馬祖版以及當時國民政府佔領的「大陳島」，離島限定的鈔票數量稀少價值不菲，馬祖臺灣銀行以及中央印製廠總共僅有300萬張，直式鈔票翻漲超過50倍，大陳限定一套更是高達上百萬元。



收藏家：「直式的就會比較值錢，橫式的就是比較後來出的，對，可是相對它比台灣本島在發行的數量都比較少，所以它的稀有性就比較特別。」

塵封在上個世紀的回憶因為鈔票改版再度被想起，現在新台幣紙鈔未來會不會價值翻倍，收藏家說還要看發行量才能評估，總之現在的孫中山肖像將走入歷史，未來舊鈔價值可能遠遠超過現在面額。

