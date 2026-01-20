獨家／新商戰！早餐店、手搖飲加入「寄杯」服務

早餐店推出寄杯優惠，其中最優惠的就是買10送10。（圖／東森新聞）





不只超商有提供「寄杯」服務，連早餐店也發現這項商機，推出「跨店寄杯」優惠。像是拉亞漢堡，把熱奶茶，甚至連生甜甜圈都能「寄杯」；另外手搖飲品牌可不可也有線上寄杯優惠。專家分析，寄杯的目的除了穩定客源之外，還能藉此大幅提升營收。

新鮮奶茶倒入紙杯中，早餐店最熱門的飲品一杯又一杯，店員的手幾乎沒停過，每天都能賣出上百杯。業者也看準商機，推出優惠。

每天早上都要喝一杯奶茶嗎？現在早餐店推出寄杯優惠，其中最優惠的就是買10送10，換算下來等於一杯價格直接砍半。

廣告 廣告

不只熱奶茶，年銷量高達260萬杯的「經典必喝蘋果茶」也賣出近百萬杯；還有造型療癒的藍莓乳酪生甜甜圈，炸30秒吸油再撒上糖粉，這些熱銷明星商品，全都有寄杯優惠。

連鎖早餐品牌店長凱文：「主要是我們發現，每天熟客來買早餐時，幾乎都會帶一杯奶茶，我們希望可以讓客人更省錢、更方便。總部聽到大家的心聲，所以開始推出這個活動，預計這一波能帶來更多客人。」

不只早餐店，手搖飲品牌可不可熟成紅茶也推出寄杯優惠，3款熱門飲品買11杯享88折。從去年推出寄杯方案以來，帶動業績成長3成。

另外連鎖咖啡品牌CAFEIN，也推出會員限定優惠，買6送1，總共7張票券沒有兌換期限；路易莎寄杯優惠5杯可享85折；85度C的咖啡系列與黑糖珍珠鮮奶，也長期都有寄杯方案。

行銷專家胡恒士：「寄杯有三大好處跟目的，對店家來說，第一是可以快速增加營收，因為一次不是賣一杯，而是賣10杯或20杯；第二是強化與消費者之間的黏著度；第三是消費者來兌換時，通常不只拿那一杯咖啡或飲料，還有機會消費其他產品，進而提升整體營業額。」

店家瞄準寄杯商機搶客，但也提醒消費者，寄杯後要記得在期限內兌換，否則付了錢卻忘記拿，等於把錢直接送給店家。

更多東森新聞報導

中美雙子變局引爆全球權力大洗牌？命理師揭台灣挑戰

威力彩飆6.3億！運勢專欄點名3生肖 今年有望一夜暴富

獨家／好吵！保管場「汽車警鈴」深夜狂響 頻驚醒鄰居

