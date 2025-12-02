獨家／新店五重溪染綠變「巴斯克林河」 汙染源環保局追查中

記者莊淇鈞／新北報導

五重溪的溪水染成螢光綠成了「巴斯克林河」。（圖／民眾提供）

新北市新店區安康路三段與安康路三段355巷交叉口處的五重溪河面，今天下午有民眾發現疑似被放汙水，溪內的水變成螢光綠的「巴斯克林河」，有網友將現況PO網及打1999反映，加上新北市議員陳乃瑜也立即通報環保局，稍早前環保局接獲通報，已派稽查跟檢測人員到場追查，將揪出排放廢水的兇手。

五重溪的溪水染成螢光綠範圍不小。（圖／民眾提供）

據了解，今天下午約1時許，有民眾發現，五重溪流經新店安康路三段與安康路三段355巷交叉口處河面變成螢光綠，整條溪水變成「巴斯克林河」，發現民眾除了通報1999外，也將畫面分享到臉書《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》，瞬間引起熱議。

新北市議員陳乃瑜通知環保局人員到場。（圖／翻攝畫面）

新北市議員陳乃瑜隨即也留言回應表示，已通報環保局稽查科到場了解，稽查跟檢測人員到場展開檢測及追查，目前水質PH值7.7屬正常，初步重金屬檢測，無檢測到重金屬，也無急性中毒污染，稽查人員目前仍在尋找污染源頭，因溪水流經私人土地，目前有進入困難，但仍會持續找出排放廢水的源頭。

五重溪位於台灣北部，屬於淡水河水系，為新店溪的支流，全長約9.75公里（依新北市水利局資料主流長度約11.1公里），集水區面積約26.7平方公里，流域分佈於新北市新店區西北部。源頭在安坑通谷的二十六份嶺以及獅仔頭山粽串尖（720公尺）北麓，向東北流經五城、二城、頭城，至十四份納永豐圳餘水後轉北流，至外挖仔匯入新店溪。

