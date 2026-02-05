獨家／新店社區「水管老舊」頻停水！住戶怨「內鬨」修繕卡關

黎明清境社區屬於階梯式社區，高度落差水壓加速管線老化。（圖／東森新聞）





新店清境黎明社區近期因為停水問題，管委會兩派住戶槓上。住戶指控，他們因為跟山上社區共用水庫，強大水壓導致水管快速老化，近2、3年來到處破損爆管，導致社區常需要停水修繕。本該從源頭解決，全面翻新老舊水管，卻因為部分住戶堅決反對，導致修繕卡關，擔心過年突然又無水可用。

社區中庭內，管委會內兩派人馬你一言、我一句。社區住戶：「這個是有芳鄰去抱怨了。」

吵到報警，還一度發生推擠。社區住戶：「欸你嗆我。」

而一切衝突導火線就在這，水管破裂，自來水狂噴，這裡是新店黎明清淨社區，屋齡35年。住戶指控，自來水管因為老舊生鏽，近幾年來東破西破，三天兩頭就停水。

社區住戶葉先生：「已經有8到10次爆管，每次一爆管，就要重新把它切斷再接上去，就會有停水。」

而癥結點就在黎明清境社區屬於階梯式社區，目前水是從平地的車子路，打到黎明清淨57巷中繼水庫，再打到山上的觀天下社區，接著由大樓內3個水庫往下分流，兩大社區共用水庫，高度落差水壓加速管線老化，而停水一影響就是近5000人，想翻新卻被區權會卡關。

社區住戶葉先生：「有一些芳鄰們認為，在這個雨水下水道裡面建新水管，萬一破漏會造成供水品質差，所以大家又連署把這個通過的案子推翻掉。加上我們社區沒錢，雖然有那個基金，可是真的是不夠用。」

預估修起來1、2千萬跑不掉，新北市府也曾研議要設置高地水庫，但因為地權問題而停擺，就怕過年又遇到停水窘境。

社區住戶葉先生：「前年就在過年的時候爆管，除夕到年初一，滿辛苦的。」

對此，管委會主委強硬拒絕回應，管委會內部權力糾葛扯不清，水管問題不解決，三天兩頭停水，恐怕兩大社區都要受累。

