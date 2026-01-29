獨家／新店驚見住戶門口「斬首」果子狸 動保處：最重處2年徒刑罰200萬

記者莊淇鈞／新北報導

住戶宰殺斬首果子狸被監視器拍下。（圖／翻攝畫面）

日前有網友在Threads分享1段貼文，稱在新店市區看見疑似有民眾在大門口殺狗，完全沒有在意路人的眼光，仔細一看狗狗只剩下沒有頭的身軀，於是通報警方到場，結果警方到場時，該住戶表示宰殺的為果子狸，但根據法規，果子狸也不能這樣宰殺，網友立即通報新北動保處。對此，新北動保處表示，案件正在調查中，在公開場所宰殺果子狸依《動保法》及《野保法》將處2年以下有期徒刑或拘役，最高併科200萬元以下罰金。

據了解，這名愛護動物的熱心網友，本周日（25日）下午2時許，行經新店區中正路418巷時，發現有住戶疑似在宰殺幼犬，為了確認，該網友折返回去發現，被宰殺的動物已經變成沒有頭的身軀，於是立即報警求助，警方獲報到場，調閱監視器確認，該住戶確實有在大門口宰殺斬首動物，不確定是狗還是住戶所稱的果子狸。於是警方立即進行保存證據等相關程序，並通知新北動保處到場了解。

新北動保處表示，果子狸為一般野生動物，非基於學術研究或教育目的，獵捕違反野生動物保育法》第17條第一項規定，依同法第49條第1項第1款最高可處30萬元罰鍰。另依《動保法》第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。宰殺動物違反前揭規定，依同法第25條第1款處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

