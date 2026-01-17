獨家／新草莓險遲！ LOPIA總座發文：同業常超標釀100％檢驗

被譽為是日本奈良紅寶石的古都華草莓。（圖／東森新聞）





冬天一到國人瘋吃草莓，尤其日本產的深受多人喜愛，但去年12月起，日本草莓連續4周遭驗出農藥超標，早在112年就要求100％逐批檢驗，導致通關期拉長。日本量販店LOPIA總經理表示，跟特地生產者進口的奈良古都華草莓，差點延遲上架，希望一般供應商都能提前檢驗，確保農藥沒超標。

一顆顆外觀嬌小紅潤姣好，被譽為是「日本奈良紅寶石」的古都華草莓，15顆要價699元，平均一顆46塊，比其它日本產草莓貴，但甜度高達13到15度，靠近鼻子就能聞到濃濃草莓香氣，一口咬下去真的不得了。

民眾：「還滿好吃的，就是它沒有很酸，然後口感又不會很爛，這款滿香的，他的香味還滿突出的。」

民眾：「我覺得有點太甜了，可能比我這個甜甜圈還要甜。」

每年冬天國人瘋吃草莓，國產吃不夠，日本生產的也會大量銷往台灣。但根據食藥署統計，日本進口來台草莓從去年12月起，已經連續4周農藥量都違規超標，早在112年起，日本進口來台草莓都得100％逐批檢驗。

日系量販店LOPIA總經理有感發文，說因為不少同業沒在日本檢驗農藥，進口台灣時因為藥殘超標被海關攔下，而長期大量不合格，又導致全量檢查，進口草莓的通關期因此拉長。這回自家從奈良進口的高級草莓「古都華」，上架時間可能差點被迫延遲。

但台灣水果商喊冤，如果採購量不夠大，通常都是透過當地的供應商，要做到只跟特定生產者採買或提前檢驗並不容易。

水果行業者：「假設真的要零售自己檢驗的話，當然是不合理啊，這一定是負擔大的啊，只是做一個小本生意，搞得好像你生意做多大一樣。」

小廠商不諱言，要做到源頭把關不容易，現階段還是靠邊境查驗，把問題草莓揪出來確保食安。

