獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車

時隔17年，車輛板金退色，全車布滿灰塵，根本成了報廢車。（圖／東森新聞）





嘉義一名A小姐在17年前購入新的休旅車，才開三個月左右就失竊，日前突然收到地檢署發來的領車通知，她前往贓物庫領車，時隔17年，車輛板金退色，全車布滿灰塵，根本成了報廢車，她決定放棄領車，《EBC東森新聞》比對街景圖發現，這部車早在15年前就停放在贓車庫，警方為何沒早一點通知車主領回？中間有什麼內幕，來看獨家報導。

找到了，原來你在這，車主17年前，買全新的國產休旅車，再見面就是相隔17年，板金全被曬到變色，整部車布滿了厚厚的灰塵，彷彿成了報廢車，車主A小姐真的很傻眼，她日前收到地檢署的領車公文，仔細看才發現要領的竟是17年前失竊的愛車，新車當時才剛買三個月就被偷，時隔17年能領回但面目全非，A小姐決定放棄領車，而車子就被擺在法務部南區贓物庫。

廣告 廣告

車主來到南區大型贓物庫，要找回失竊17年的愛車，不過根據《EBC東森新聞》了解，警方當時找到沒辦法返還，是因為這其實是一部權利車。

原來車子不見三個月後，就已經找到了，從Google地圖來看，15年前這部車早就停在贓物庫，警方尋獲失竊車，為何沒有通知車主領回，車子在贓物庫放了10多年，根據判決書來看，A小姐2008年3月購入休旅車，三個月後停在嘉義市，凌晨兩點多被偷走，隔了三個月左右。

高雄警方找到這部贓車，確認是權利車產權複雜，警方很有可能是因為無法確定車主是誰，才把車扣下，沒有返還，並且入庫立案調查，只不過17年後才查清，車停在戶外風吹日曬，早已無法使用，對A小姐來說也是筆損失。

律師陳建宏：「這個時候可能就會構成，國家賠償法裡面的過失或是怠於執行職務的部分，這個時候有可能可以對公務員所屬的機關去提起國家賠償。」

車輛被扣了17年，期間若是有繳稅，車主也可以提國賠，這部車所在的位置，是專門停放雲林以南地檢署查扣的車輛，叫做南區大型贓物庫，簡稱為大贓，總共可以停五百輛轎車，目前已經快停滿，A小姐絕對沒想到，遭竊17年的愛車，會在大贓跟它見最後一面。

更多東森新聞報導

「熊」恐怖！台灣黑熊闖工寮 翻找覓食全被錄

書法入年味 嘉市警辦新春揮毫結合防詐宣導

獨家／耐斯豪華房過年1晚10萬？業者：沒賣這間房

