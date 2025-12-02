獨家／新一代夜市王！打敗士林夜市 饒河夜市成韓星來台必訪

記者蔡宥嫻、蔡宇智 / 台北報導

台灣夜市一直是國外旅客來台必訪的熱門景點，最新調查結果顯示，過去長期穩居外國遊客最愛夜市榜首的士林夜市，如今地位已被饒河街夜市取代，交通地理位置便捷加上食物物美價廉，也讓饒河街夜市成為新一代的夜市王。

民眾：「饒河街是因為，他的在地美食也滿多的，也滿多小攤位，所以我會比較傾向來這個夜市逛街 。」

韓星最愛來! 饒河街夜市成新一代「夜市王」

印尼遊客：「他們說這邊很多小吃嘛，也是好，也是便宜，我們想要逛一逛看一看啊，(想吃)臭豆腐，(敢吃嗎)敢 。」

饒河街夜市攤販玉米哥：「最近的話可能有一些社群網站，IG啦或者是Threads之類的，或者是YouTube都有拍攝到，我們的影片，所以說觀光客又多了一兩成 。」

饒河街觀光夜市管理組組長洪龍蟠：「觀光客他們的比例來講，可能增加個3、4成，其實我們饒河街現在，這個名稱可能可以改成，國際觀光夜市了啦 。」

記者蔡宥嫻蔡宇智：「饒河街夜市，鄰近捷運松山站，附近也有松山火車站，交通位置便捷，也是關鍵 。」

地理位址優越，加上食物物美價廉，讓饒河夜市登上寶座，饒河夜市吃飽後，步行兩分鐘就可以到彩虹河濱公園，燈光炫麗的水舞表演點亮夜晚的河畔，漫步在堤防好浪漫。新一代的夜市冠軍饒河街夜市善用優勢，持續壯大名聲。

