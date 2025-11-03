獨家／斷開小甜甜0聯絡 前夫宋晉賢轉行當保險顧問
藝人張可昀（小甜甜）2023年3月結束與前夫宋晉賢的兩年婚姻，夫妻各奔東西。小甜甜去年遠赴廈門定居，挑戰直播帶貨事業，未料發展不如預期，不到一年便選擇回台重新出發；而原本以開Uber為生的宋晉賢，則一心想當上班族，如今傳出他除了開車，還挑戰保險員工作，展開全新的人生階段。
恢單後，宋晉賢曾到電商平台擔任文字客服，但因考核未達標，只做了一個月就離職。近期他低調轉行，進入富邦人壽擔任保險顧問，並開始積極經營社群平台。為了吸引更多客戶，他大方上傳棚拍照自我介紹，並透露投入保險工作的初衷：「是因為家裡買了很多保單，但大家都看不懂條款。我想成為第一個能把這些東西講清楚、講簡單的人。」
他表示，保險不只是商品，更是陪伴與選擇，能帶來安心感。他也希望透過社群，記錄新的一歲，分享工作與生活點滴，順便和大家聊聊保障與人生的大小事。文末還不忘喊話，如果有任何保險問題，或只是單純想認識他，都可以在留言問他。
沒想到這招相當奏效，不少人留言替他打氣，甚至有廠商主動洽談異業合作。不過，也有網友好奇詢問：「想知道甜甜有在（再）跟你聯絡嗎？」對此，宋晉賢大方回應：「沒有。」此外，他在Threads上也相當活躍，常在保險串文回覆專業知識；看到網友詢問機車險規劃，他也會主動毛遂自薦。留言前，他還會先查看對方的貼文，貼心先關心一句：「看到你之前那篇受傷的文，希望現在腳有好一點」，再進入主題，給足情緒價值。
雖然斜槓當保險員，宋晉賢仍兼職開Uber，有時也會在社群上分享與乘客間的溫馨互動。據悉，他過去全職開車時，月收入約8萬元，扣除車貸與油錢後仍能有6萬，收入十分穩定。不過，他認為工時過長，萌生轉職念頭。去年他曾到蝦皮擔任文字客服，因缺乏經驗只能邊做邊學，但據悉考核被爆只拿到30分，補考也未達最低標準，最終被離職。
