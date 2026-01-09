獨家／斷電？男吃宵夜「突倒地」 起身神回：睡著了

湖口一間豆漿店，一名20多歲的年輕人，吃宵夜吃到一半突然倒地。（圖／東森新聞）





最近天氣冷，民眾身體不適的案例變多，但新竹這名年輕人還真的是把大家嚇壞了。凌晨12點多，湖口一間豆漿店，一名20多歲的年輕人吃宵夜吃到一半突然倒地，當場嚇壞老闆和店內顧客，他倒在地上5秒鐘都沒起來，老闆已經準備要叫救護車時，他突然爬起，說自己是太累才睡著了。

男子半夜坐在豆漿店，右手拿著奶茶，他低下頭好一段時間，身體不斷左右晃啊晃，但突然之間，他就倒在地上，桌子也整張翻掉。

這不是停止畫面，男子倒在地上，長達5秒鐘都沒有起來。隔壁桌的用餐顧客還有老闆見狀通通嚇壞，準備上前關心，但這時男子爬了起來。

廣告 廣告

當事豆漿店老闆：「聽到一個砰一聲很大聲，然後我馬上衝過來看，他倒在地上，然後我嚇到，他說他好像太累了，就睡著了。」

事發在新竹湖口，豆漿店老闆稱這名年輕人看起來大約25到28歲，倒地當下老闆非常緊張，以為是年輕人身體不適倒地，因為近期天冷溫差大，就怕有客人真的身體凍免條。

當事豆漿店老闆：「他是吃一半之後他才倒掉，我也很怕他是不是心肌梗塞什麼之類的，然後直接突然倒掉。」

好險這名年輕人疑似只是工作太累了，才會不小心睡著倒下去，老闆說當時年輕人點了蔥抓餅加蛋，還有一杯奶茶，倒地後原本準備要叫救護車，但年輕人自己站了起來撿手機，還將桌子扶起來說沒事沒事。

當事豆漿店老闆：「我跟他說你沒事吧，他就說沒事沒事，一直跟我說沒事，然後後來就走出去了。」

好在只是虛驚一場，不是天冷發生意外，只不過這名年輕人才20幾歲就工作累倒，在豆漿店睡著倒地，老闆應該讓他多放幾天年假，年後幫他加薪。

更多東森新聞報導

熱血！ 民眾跨年「整晚沒睡」 衝豆漿店嗑台式早餐

從從容容買豆漿！張文犯案前逗留超商10分鐘 坐窗前沉思畫面曝

北市抽驗85件豆製品豆漿 7件不合格占8.2%

