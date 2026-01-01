獨家／「方便使用」拚設計！ 上掀+對開式「兩用」行李箱夯

上掀式行李箱能在小空間內開關，對開式將物品分層收納。（圖／東森新聞）





RIMOWA被視為行李箱界的天花板，但其實也有不少進軍台灣的品牌價位堪比RIMOWA。而除了比品牌之外，其他價位行李箱也要比材質和設計，像是市面上常見有PC和鋁合金，相較之下，鋁合金更堅固，但相同尺寸行李箱，重量會比PC重1.5~3公斤。至於設計上，結合上掀式和對開式的兩用行李箱也越來越夯。

重重掉落，測試行李箱耐摔程度，專攻全鋁合金行李箱的美國知名品牌，目標客戶包括飛行員，以及商務人士，官網上一個登機箱就破6萬元台幣，單價堪比RIMOWA，進軍台灣的高檔行李箱越來越多，其他價位款也要拚材質。

光聽聲音就差很多，市面上材質主要有PPPC跟鋁合金，以PC鋁合金來比較，鋁合金更堅固，比較不會破裂，但重量較重，占用托運行李扣打，業者也指出，2種材質相同尺寸的行李箱，鋁合金會比PC，重1.5~3公斤左右，不過PC會比鋁合金更耐刮。

也有品牌主打有彈性的PC材質，可以凹折之外，防撞係數也較高。

行李箱百百種，除了不同品牌有不同價位，在設計上也有很多不一樣，像是近期很夯的上掀式，其實也有加上對開式的二合一版本，可以適用在不同空間。

近年熱度越來越高的兩用行李箱，結合上掀式能在小空間內開關，對開式將物品分層收納，但缺點就是對開多了隔層，多少增加重量，拉鍊也多使用較不方便，設計上也有行李箱，結合PC還有鋁合金。

行李箱業者丘先生：「鋁框的，這鋁合金的因為第一個，它是防水、防盜，不容易打開，一般拉鍊的話，原子筆一戳就可以戳進去了。」

業者分享，近年比較新的零件，還有果凍輪，標榜幾乎沒有聲音，滑順度高減少震動，但較不耐磨壽命短，還有可愛胖胖箱，雖然不少使用者抱怨，置物櫃卡不進去，手扶梯拉不動，但容量大還是很熱門。

目前行李箱好開關好收納依然是趨勢，至於材質設計和款式，就看個人習慣，用得順手最重要。

