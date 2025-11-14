獨家／施工封路半年還下陷 16年超市被迫關店民眾怨

高雄楠梓一間已經開了16年的超市是當地最重要的超市，生意好卻因為一個水利局的小工程被迫倒店。（圖／東森新聞）





高雄楠梓一間已經開了16年的超市是當地最重要的超市，生意好卻因為一個水利局的小工程被迫倒店，水利局防淹水工程五月開始施工，原本是八月初步可以完工，但是一再拖延，工程又在超市前面，超市周圍都被封路，生意一落千丈，更慘的是工程還導致超市地層下陷，櫃台歪一邊，門沒辦法關，到現在每天店面都還在下陷中，生意不能做，要申請國賠。

高雄楠梓這一家超市平常生意好，但是現在卻把門關了，主要是你可以看到整個房子結構都已經改變，這一個房子，它是呈現往前面歪一邊的情形，而且越往到了這個正中間的大門越明顯，你可以看到正中間的大門，鐵門已經沒有辦法好好關起也因此開店16年被迫倒店。

不是地震，旁邊也沒有建案就是門口水利局小施工，竟然讓百坪的超市土層鬆動，鐵皮屋慢慢開始往中間下陷，房子變成v字形。

附近居民：「今天又更下去，一直往下面一直往下面。」

超商裡頭櫃台靠近大門，因為下陷櫃台呈現45度傾斜，地面往大馬路歪一邊，超市根本無法繼續做生意，這間超市五月時結構正常又堅固，水利局施工後鐵門慢慢塌陷，鄰居說讓超市倒閉，還有一個重要原因說好5月施工為期三個月，到了8月工程無法完工，一拖拖超過快半年，施工的地點就在超市前面，是整個門口全被封起，這家超市原本是高雄楠梓這個社區居民最依賴的店家，但是封路得繞路生意一落千丈，店面還弄到塌陷成了最後一根稻草。

里長vs.記者：「路都封死路都封死，通通沒有通通沒有路，（它生意影響多大哇）超大的，（它本來生意很好嗎）還可以很好，（這裡最重要超市）對。」

居民：「沒辦法過你也沒辦法過去買，要繞路過去。」

高雄市水利局市區排水一科科長王大維：「回填階段發現超市地坪嚴重下陷，並緊急回填低強度混凝土穩定地盤。」

不到百公尺的工程一再拖延，還弄到路面和超市間出現大縫隙，接著房子還下陷，超市的另一邊四間民宅也受損，居民無奈說最倒楣是這家超市，在地老品牌被一個小工程弄到店倒了，現在房東只能要求國賠。

