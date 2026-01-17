獨家／施工鋼筋裸露、害行人手掛彩 驚：是小孩怎辦？

帆布裡面的整條鋼筋，已經凸了出來。（圖／東森新聞）





走在人行道也不安全嗎？台南有民眾經過永康中華路，在人行道看到對向有盲人迎面而來，靠邊禮讓，手臂卻被「不明物體劃傷」。仔細一看，是旁邊施工的材料放置區，帆布裡面竟然放的是「尖銳的鋼筋」，鋼筋凸到人行道上，讓當事人痛批，萬一經過的是小孩，這高度可能會戳瞎他們。今（17日）上午回到現場觀察更扯，不只人行道，連機車道那一側，也有鋼筋裸露。

右手臂被刮出一條超長的紅色傷疤，疤痕前段滲血後段瘀青，回家擦藥刺痛難耐。想不到走個人行道也會受傷，施工人行道上蓋的帆布，往外凸出一大塊，用手去壓，明顯暗藏尖銳物。當事人阿關就是被這東西劃傷，事發當下趕時間只好先離開，沒想到晚間回來不僅沒處理，帆布裡面的整條鋼筋，已經凸了出來，讓他痛批，這未免也太誇張。

當事人阿關：「當下就是很痛啊，我其實比較驚訝的是說，為什麼你蓋帆布，下面會有東西凸出來，然後你的三角錐在凸出來的東西更裡面。」

事發在16號下午，台南永康中華路和大橋一街口。當時阿關說，他要把腳踏車騎上旁邊健身房的停車區，剛好遇到一名盲人走過來，他下意識靠邊閃避，手臂卻遭人行道施工的鋼筋刮傷。雖然只有輕傷，但也讓他捏把冷汗。

當事人阿關：「那天真的是運氣好，是我被刮到，而且刮到手而已，我頂多就是包個紮，但如果今天是小朋友，剛好就是他們眼睛的高度。」

17號上午回到現場，這突出的鋼筋還裸露在外，帆布裡面放的是堆疊起來的鋼筋網。更扯的是，不只人行道這一側，另一側的機車道，鋼筋也凸出去。民眾痛批施工單位根本不甩公共安全。

附近民眾：「就是認為他們施工就是最大，所以一些安全性啊，比較不會去顧慮到啊。」

而這些鋼筋是旁邊人行道改善工程的暫放區，施工不便大眾都能理解，但放得如此隨便，如今又害人受傷，不管是委外廠商，還是市府單位，都該好好正視工安問題。

