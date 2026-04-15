獨家／一旁工廠起火！ 車行竄煙 15輛百萬名車急移出
新店一間鐵工廠起火，旁邊車行受影響，整間店竄出濃煙，超過15輛昂貴名車受到波及，包含保時捷、法拉利、勞斯萊斯，總價值超過3千萬。雖然沒被燒毀，但光是煙味，清理至少花20萬。
整條馬路被濃煙籠罩，不僅傳出爆炸聲響，一旁的車商裡頭也通通都是煙，視線已經快看不清，業者無奈又心急，因為裡頭停了至少15輛高檔名車，有法拉利、勞斯萊斯、賓士，加一加總價值超過3000萬。
隔壁起火後，車行業務緊急趕回來移車，紛紛找附近的業者和加油站借停，像是這一間烤漆廠，就停了3、4台百萬名車。
遭波及車行業者：「就像燒完紙錢，會灑的那種散落物（煙灰），其實滿傻眼的，因為煙真的很大，大到你沒辦法想像。」
像是保時捷911，中古價超過400萬，新車價達700多萬，賓士休旅車也要500萬，但是還是有一些來不及移出，勞斯萊斯就仍停在旁邊。
遭波及車行業者：「上面是通過去的，所以就直接從這邊，就冒煙冒火出來，其實會有影響，因為內裝會有那些味道。」
凌晨鐵工廠雜物堆突然燒起來，燃燒面積約60平方公尺，儘管火勢迅速被撲滅，但往旁邊兩間店波及，鑑識火調人員仔細採證調查，汽車影音設備公司和車行刺鼻味飄散，車商15輛昂貴名車受到波及，初估清理費至少20萬起跳，所幸沒有造成太嚴重的傷害。
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