獨家／旅展現場驚見「日本市長打工中」親推招財貓之城 贈品狂送超親民

日本館今年規模超過200個攤位，為歷年最大。（圖／記者李育道報導）

日本愛知縣常滑市今年首度參加「2025 ITF台北國際旅展」，攤位上身穿傳統「袢天」的男子，親切地向民眾遞上資料與紀念品，不少人以為只是一般打工地推廣人員。事實上，他是常滑市市長「伊藤辰矢」。沒有排場、沒有致詞，市長親自站進攤位，用最直接的方式推廣城市，成為日本館內最特別的一幕。

常滑市位於中部國際機場旁，距離名古屋約半小時車程，是日本六大古窯之一。伊藤辰矢表示，許多台灣旅客飛抵中部機場後，常直接前往高山、白川鄉等熱門景點，忽略了機場旁這座以陶瓷聞名的老城。從機場步行約10分鐘即可抵達「陶瓷散步道」街區，沿途保留紅磚煙囪、古窯與茶屋的懷舊風貌，並有免費接駁巴士往返主要景點，適合轉機或短停旅客順遊。

ITF國際旅展常滑市市長伊藤辰矢。（圖／記者李育道報導）

至於近期備受討論的「日本部分地區近年因觀光客暴增，當地民眾出現排斥現象」的問題，伊藤辰矢坦言，常滑市目前外國旅客仍不多，但確實有部分店家因語言能力不足，會婉拒外國客人。市府正製作「歡迎外國旅客店家地圖」，標示願意接待海外旅客的餐飲店，協助業者逐步改善接待環境，讓旅客能更安心造訪。

常滑市觀光協會主任竹內一將（右）也在旅展攤位上當工作人員。（圖／記者李育道報導）

常滑市觀光協會主任竹內一將則指出，常滑距離機場僅五分鐘車程，但長年被台灣旅客「飛過」，這次來台參展的目的就是要提高曝光度。他表示，目前的目標是希望與台灣旅行社建立更多聯繫，讓常滑能被納入日本中部的套裝行程中，進一步推廣給台灣旅客。

常滑市市長再攤位親自贈送禮物。（圖／翻攝自常滑市觀光協會Ｘ）

竹內說，已經有幾家旅行社表達興趣，其中一家同時經營台灣與日本市場的業者，今天早上特地向他們表示，明年七月規劃的愛知縣旅遊團將加入常滑行程。此外，昨天商談會中，他們共與約20家台灣旅行業者交流，因為是第一次接觸，短期內不太可能立即見效，但這是一個重要的開始。「像雄獅旅遊的社長昨天也有來，他原本還不知道有『常滑市』這個地方，我們就趁機介紹，希望能讓更多業者認識常滑，未來有機會合作推廣。」

常滑市最具代表的是鎮守貓「常喵（Tokonyan）」，高3.8公尺、寬6.3公尺，從圍牆上俏皮探出腦袋，模樣可愛。（圖／翻攝自常滑市觀光協會Ｘ）

常滑市最具代表的是鎮守貓「常喵（Tokonyan）」，高3.8公尺、寬6.3公尺，從圍牆上俏皮探出腦袋，模樣可愛，成為遊客拍照打卡的熱門地標。旅客可搭乘免費巴士「Gruun」至「陶瓷器會館站」下車步行4分鐘即可抵達；搭乘同路線巴士至「陶瓷器會館站」下車步行1分鐘，便能看到另一個人氣景點「常滑招財貓大道」，沿途共有39隻各具吉祥寓意的陶製招財貓，造型逗趣，充滿濃厚地方色彩。

常滑市此次展出重點聚焦「機場旁的便利性」、「陶瓷與咖啡文化的散步體驗」，市長期盼藉由這次旅展，讓更多人認識機場旁的陶藝老鎮，未來在前往高山、白川鄉或名古屋之前，能多一個「走進常滑」的理由。

