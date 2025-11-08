獨家／旅展現場驚見「日本市長打工中」親推招財貓之城 贈品狂送超親民
記者李育道／台北報導
日本愛知縣常滑市今年首度參加「2025 ITF台北國際旅展」，攤位上身穿傳統「袢天」的男子，親切地向民眾遞上資料與紀念品，不少人以為只是一般打工地推廣人員。事實上，他是常滑市市長「伊藤辰矢」。沒有排場、沒有致詞，市長親自站進攤位，用最直接的方式推廣城市，成為日本館內最特別的一幕。
常滑市位於中部國際機場旁，距離名古屋約半小時車程，是日本六大古窯之一。伊藤辰矢表示，許多台灣旅客飛抵中部機場後，常直接前往高山、白川鄉等熱門景點，忽略了機場旁這座以陶瓷聞名的老城。從機場步行約10分鐘即可抵達「陶瓷散步道」街區，沿途保留紅磚煙囪、古窯與茶屋的懷舊風貌，並有免費接駁巴士往返主要景點，適合轉機或短停旅客順遊。
至於近期備受討論的「日本部分地區近年因觀光客暴增，當地民眾出現排斥現象」的問題，伊藤辰矢坦言，常滑市目前外國旅客仍不多，但確實有部分店家因語言能力不足，會婉拒外國客人。市府正製作「歡迎外國旅客店家地圖」，標示願意接待海外旅客的餐飲店，協助業者逐步改善接待環境，讓旅客能更安心造訪。
常滑市觀光協會主任竹內一將則指出，常滑距離機場僅五分鐘車程，但長年被台灣旅客「飛過」，這次來台參展的目的就是要提高曝光度。他表示，目前的目標是希望與台灣旅行社建立更多聯繫，讓常滑能被納入日本中部的套裝行程中，進一步推廣給台灣旅客。
竹內說，已經有幾家旅行社表達興趣，其中一家同時經營台灣與日本市場的業者，今天早上特地向他們表示，明年七月規劃的愛知縣旅遊團將加入常滑行程。此外，昨天商談會中，他們共與約20家台灣旅行業者交流，因為是第一次接觸，短期內不太可能立即見效，但這是一個重要的開始。「像雄獅旅遊的社長昨天也有來，他原本還不知道有『常滑市』這個地方，我們就趁機介紹，希望能讓更多業者認識常滑，未來有機會合作推廣。」
常滑市最具代表的是鎮守貓「常喵（Tokonyan）」，高3.8公尺、寬6.3公尺，從圍牆上俏皮探出腦袋，模樣可愛，成為遊客拍照打卡的熱門地標。旅客可搭乘免費巴士「Gruun」至「陶瓷器會館站」下車步行4分鐘即可抵達；搭乘同路線巴士至「陶瓷器會館站」下車步行1分鐘，便能看到另一個人氣景點「常滑招財貓大道」，沿途共有39隻各具吉祥寓意的陶製招財貓，造型逗趣，充滿濃厚地方色彩。
常滑市此次展出重點聚焦「機場旁的便利性」、「陶瓷與咖啡文化的散步體驗」，市長期盼藉由這次旅展，讓更多人認識機場旁的陶藝老鎮，未來在前往高山、白川鄉或名古屋之前，能多一個「走進常滑」的理由。
更多三立新聞網報導
春節9天連假怎麼玩？普發1萬放大術 過年東京不用4萬
堰塞湖沖出郵局報廢郵筒！民撿回網拍「最高飆6000元」郵局急追回17座
ITF旅展首日！15人親友團揪玩這國家 一眨眼「330萬團費」刷下去了
普發1萬點火旅展買氣！豪客刷千萬掃3千張住宿券 週末加碼拚爆單
其他人也在看
爌肉飯回歸！業者熬夜備料 彰化名店一早現人潮
溫體豬來了，停了好幾天以豬肉為食材的小吃攤業者也恢復供應，彰化知名爌肉飯一早就出現排隊人潮，業者說為了趕在早上供應，幾乎整晚沒睡，忙著處理食材，另外在台中第二市場，豬肉攤前也出現排隊買豬肉的情況，攤商...華視 ・ 13 小時前
彰化爌肉飯回歸！阿泉備貨增2成 饕客排隊搶吃
爌肉飯回來了！隨著豬隻禁宰令解除，採用溫體豬肉製作的彰化美食爌肉飯，在睽違數日後再度回歸，許多饕客在店家一開店，搶先品嘗思念好多天的美味，有民眾說「就是喜歡這一味」，業者也表示，收到肉品後就馬上動員工作人員製作，就是為了今日能讓民眾一飽口福，為此阿泉爌肉飯增加二成備貨量。中時新聞網 ・ 13 小時前
今年最大規模! 台北國際旅展開跑 國外旅遊"促銷多"
生活中心／綜合報導今年最大規模旅展開跑，台北國際旅展今天開始在南港展覽館登場，1600格攤位琳瑯滿目。正好搭上普發一萬元的順風車，各家旅行業者紛紛推出"萬元就夠"出國行程，另外航空公司也推全航線折扣優惠，要再衝一波旅遊高峰。民視 ・ 1 天前
「明年健保總額破兆元」創新高 賴清德出席台灣醫學週：盼提升醫療服務品質
總統賴清德今（11/8）天出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮，他指出，健康台灣推動委員會成立後，其中一個工作是提高健保總額，今年實質成長率達到8.13%，是有史以來最高。他表示，明年政府一樣用高推估5.5%，總金額達到9883億，另外再增加199億公務預算，加總就超過1兆零82億元，將會是歷年來最高，希望提升醫療服務品質，該更新的設備可以更新，該精進的技術，有錢可以訓練。太報 ・ 15 小時前
補充保費爭議 石崇良：改革要持續、會取得最大共識
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）健保補充保費擬改革惹議，目前暫緩規劃。衛福部長石崇良今天說，超高齡化、超少子女化、人口超銳減等情況衝擊健保財務，改革還是要持續進行，會取得最大共識才推動下一步。中央社 ・ 13 小時前
經典重製《熱血江湖：福利加強版》正式上市，登入直升30等送絕版時裝、坐騎等福利
正版授權武俠MMO力作《熱血江湖：福利加強版》今(7)日正式上市，10點準時開服！為慶祝上線，代言人全員齊聚。由風田攜手禾羽、冼迪琦代言，化身為江湖中的真福利俠客，帶來一系列精彩活動和豐厚福利，助力玩家們暢遊江湖。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
新任苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英明扛重任 接棒父兄遺願推正名
苗栗縣巴宰族群協會從2003年開始，創會理事長潘大州及接任理事長的長子潘英琦，每年在11月的第二週六都會邀請各地族人齊聚一堂，舉辦巴宰族傳統過新年活動，2019年受武漢肺炎疫情影響而停辦，如今新任理事長由潘大州次子潘英明扛重任；潘英明長年在商界打拚，過去幾乎沒有任何文化經驗，他說，願從頭開始學習，遵自由時報 ・ 12 小時前
雪碧揭富商圈「包養價目表」 自己曾與企業家人夫未婚生女判賠45萬元
昔日被封為「情色教主」的網紅雪碧，日前才在社群揭露啦啦隊圈內的「黑幕傳聞」，一語道破部分成員將這份工作視為通往豪門的跳板，牽涉「包養名單」與「富商拍賣價」等驚人內情，自己更多次在夜店、酒吧、KTV、甚至應酬局上，都看到不少啦啦隊成員現身，「不管名氣大小，目的都超明確，一開始矜持，幾杯酒下肚就開始黏上來。」鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
台灣人壽祖孫三代健走邁入第14年 今台北市立動物園健康起走
台灣人壽「祖孫三代健走」實體活動今天於台北市立動物園登場，包括台灣人壽董事長許舒博、總經理莊中慶、台北市副市長張溫德以及中信兄弟球星、中信飛牡蠣電競選手、啦啦隊Passion Sisters、公...聯合新聞網（運動） ・ 14 小時前
南門市場重建進度受關注 凌濤批綠營火場直播失當干擾救災
國民黨籍桃園市議員凌濤今(8)日於臉書發文表示，南門市場火災發生後，市府、攤商及各界積極提出補償方案與重建規劃，他與辦公室主任同步在議會研究可行方案，並參與攤商自救會座談，傾聽意見並督促市府回應，確保受損攤商能獲得妥適保障。他強調，救災及重建都應尊重專業、強調效率，盼市府能以最快速度提出中繼與重建時桃園電子報 ・ 12 小時前
普發1萬點火旅展買氣！豪客刷千萬掃3千張住宿券 週末加碼拚爆單
2025 ITF台北國際旅展今（7）日至10日在台北南港展覽館一館登場，今年規模再創新高，集結123個國家與城市參展，號召超過40家大型旅行社、130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位總數達1,600格。主辦單位指出，開展首日買氣沸騰，上午10點開展後16分鐘內，50萬元刷卡滿額禮即兌換完畢，顯示消費力驚人。統計開展首小時約有1,000人次進場，人氣與買氣同步衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，演員林柏宏（左4）、宋芸樺（左5）、王柏傑（右4）、姚以緹（右3）、蔡凡熙（右2）等演員與導演洪子烜（左1）、監製鄒介中（右1）一同拿著手舉牌宣布票房破2億。中央社 ・ 13 小時前
日本熊害頻傳「為何台灣沒發生」？背後真實狀況曝光
（記者洪承恩／綜合報導）近期日本多地爆發「熊害」事件，已造成13人死亡、逾百人受傷，引發當地恐慌，也讓台灣網友 […]引新聞 ・ 11 小時前
鄭麗文追思白色恐怖受難者包含吳石？綠委：形同對蔣介石吐口水
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石；民進黨立委王定宇痛批，鄭麗文身為國民黨主席，卻以白色恐怖受害者來美化吳石，不僅汙辱白色恐怖受難者，更對不起當時因為吳石背叛而犧牲的國軍官兵，形同對著國民黨總裁蔣中正吐口水。中時新聞網 ・ 12 小時前
今「立冬」能量大轉換！4生肖遇冷越強還有貴人幫忙…12月前財運暴漲
今天（7日）正式進入立冬，晝夜溫差大，陰濕氣邪，容易損害人體陽氣。命理專家邱彥龍表示，有4生肖將遇冷越強，其中屬狗者有無形磁場協助，事業擴展快速；屬羊者，有發大財跟轉戰新領域的機會；屬鼠者，有貴人相助且家庭運旺；最旺的則是屬猴者，不論感情或事業都能豐收，也容易成為眾人焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
住宿最貴縣市不在台北！「超紅景點」崩壞現況曝光 她轟賴清德：國旅已進ICU
近年頻有「國旅挺不下去，不如出國」等討論聲，有網友7日在Threads上感嘆，清境變得更醜了，民宿招牌瘋狂破壞景觀，空租、夾娃娃機店、很多很醜的布條，「對不起，是我不好，配不上國旅，誰愛去就去吧」，底下有不少留言「心有戚戚焉」。總統賴清德7日宣布將設立觀光國家隊，並表示「人民有錢有閒了」，要引導到觀光旅遊。對此，立委王鴻薇大酸，在國旅進加護病房後，賴清德這才......風傳媒 ・ 11 小時前
ITF旅展首日！15人親友團揪玩這國家 一眨眼「330萬團費」刷下去了
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館開展，首日買氣熱絡，各大旅遊與航空業者紛紛開出紅盤。受惠於「普發一萬元」政策與年底出遊旺季，現場人潮爆滿、訂單不斷，不少攤位開展數小時內即傳出破百萬元業績，業者普遍看好整體業績可望年增兩成。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東森深度周報／「沒錢只好出國玩」成真 體檢國旅 到底貴什麼
東森深度周報／「沒錢只好出國玩」成真 體檢國旅 到底貴什麼EBC東森新聞 ・ 20 小時前
離島2天1夜3299元起 華信航空ITF旅展推限定優惠
ITF台北國際旅展今日起至10日於南港展覽館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。中華航空董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲親臨現場出席開幕儀式，開啟為期4天熱鬧的旅展活動。華信航空表示，秋冬正是旅遊最佳時節，有規劃出遊的旅客請把握良機，搶購華信航空所推出的多樣旅展限定優惠，與親朋好友輕鬆玩GO台灣之美。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個 超殺機票、住宿優惠一次看
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導ITF台北國際旅展今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時細數政府多項措施讓民眾的...FTNN新聞網 ・ 1 天前