獨家／旅行社推經典賽行程！ 部分包去東京 不包門票

WBC經典賽倒數，有旅行社主打要價超過32萬、但保證有球票的團體行程，已經銷售一空。（圖／東森新聞）





WBC經典賽倒數，中華隊前進東京要爭奪晉級複賽名額，各大通路也陸續推出應援團商品。其中有旅行社主打要價超過32萬、但保證有球票的團體行程，已經銷售一空。還有不少旅行社和電商卡位，以經典賽打廣告，推出行程或套票，但其實根本沒含賽事門票。而球評也提醒，想進場的球迷，要把握115的購票機會。

搜尋經典賽，非常多旅遊應援團商品，其中有旅行社推團體自由行，網頁上最便宜64000起，含4場中華隊套票，早就銷售一空。其他像是有獨立包廂或尊榮貴賓款待席的套票，要價破32萬元，也已經完售。旅行社透露，不排除後續還會釋出經典賽套裝行程。

旅行社行銷本部副理徐玉玲：「去年底大谷翔平確定參賽之後，東京機加酒詢問度跟訂單，都上升到3成以上。那今年是因為剛好《冠軍之路》這部電影，大家熱烈討論之後，陸陸續續客人都來詢問東京機加酒的行程，所以反而訂單跟詢問度又再成長1成以上。」

經典賽門票一票難求，也有旅行社包去東京不包進場，打出WBC應援台灣加油團，5天行程近4萬元，但是不含棒球賽球票，只讓你在場外應援感受氛圍。

還有電商也來參一咖，祭出經典賽東京計畫票，強打廉航機票含行李託運、網卡，有位置就保證出發，但同樣沒有球賽門票，想進場得靠自己。

球評石明謹：「那2梯經典賽抽票都已經抽完，現在只剩下一個1/15，有一個網站可以開放海外的球迷去購票，台日、台韓的票基本上已經是沒有了，我有打聽了一下，大概台灣對捷克，跟台灣對澳洲還是有票。」

球評也提醒，網路上多少會出現轉讓甚至黃牛票，想到東京應援也得注意風險。不過去不了沒關係，《EBC東森電視》取得有線電視轉播權，將會獨家轉播47場比賽，球迷可以透過電視，一起幫中華隊加油。

