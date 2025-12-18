獨家／旅韓中國青年：韓國明白台灣是國家 盼兩國別傷感情

韓國電子入境卡申報系統將台灣的出發地標為「中國(台灣)」，近日引發關注。一位旅居韓國多年的中國青年向央廣記者表示，韓國其實從政府到民間都認為台灣就是個獨立的國家，但迫於韓國政府必須考量韓、中之間在經濟、觀光等層面的互動關係，所以才會在相關系統中文和英文的部分標為「中國(台灣)」，若是相關的韓語標示，一向都寫「台灣」，絕不是「中國台灣」。

中共時常透過施壓來矮化台灣主權地位，韓國電子入境卡申報系統在中文和英文的語言，將台灣的出發地標示「中國(台灣)」，最近引發議論。

化名為「醒酒湯」的中國青年表示，他在韓國多年，深刻發現韓國人對於台灣就是「台灣」、就是個國家，是有高度共識，而且化為日常；他回想，韓國友利銀行一幅9年多前在地鐵站投放的信用卡廣告，直接將台灣、香港、澳門、中國和日本，分別視為5個國家，廣告上寫著「受亞洲5個國家歡迎的信用卡」，當時他還是個「小粉紅」，看到這個廣告也瞪大了眼，但從那時就能看出，韓國人一直就把台灣視為國家。

他認為，韓國政府沒有想要矮化台灣主權的意思，電子入境卡申報系統那樣標示，是基於韓中關係，而韓國政府清楚，他們和中國並不是價值觀一致的那種關係，而是必須有經濟利益上的交流。

他指出，只要進一步觀察就能發現，包括韓國提供外國人出入境系統等網站，若是以韓語呈現的部分，都是寫「台灣」，沒有「中國(台灣)」這種標示，因為這種寫法連韓國人都覺得怪。

醒酒湯：『(原音)你看看韓國他自己用韓語的地方，他還是「挺講道理的」，你用英語、你用中文，然後中國人看到，那個中國遊客現在來韓國是多少的量，他沒辦法呀，他也得考慮旅遊業的影響。』

他強調，本國語言在韓國的影響力絕對是更大的。醒酒湯：『(原音)他如果在影響力更大的一個層面上，然後本質上是支持台灣的，那我覺得就是你不應該去苛求他。在我看來，我在韓國生活，然後跟韓國人交流，他們很清晰的知道台灣是一個什麼樣的規則，以及台灣人是什麼樣子的，這都是很清晰的認知，就是說從認知上是沒有問題的。』

他也提到，韓國本身也處在一個特殊的人文背景，他們和北朝鮮的關係，絕對讓韓國人民更能理解台灣和中國之間的關係，所以他希望，台韓兩國之間不要因為相關標示的問題而傷了感情。