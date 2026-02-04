【獨家】旗山環保林園大道大規模伐樹引爭議！台糖坦承未回報擴大砍伐

▲高雄市旗山區台3線手巾寮路段、往裡港台三線金瓜農場沿線，長達近8公里、樹齡近30至40年的「環保林園大道」，台糖砍伐前後對照，民眾紛紛表示相當不捨。

本報獨家揭露內情 緊急停工致歉遭全面檢討

【記者 宋祥霖、張夢熊／高雄 報導】高雄市旗山區台3線手巾寮路段、往裡港台三線金瓜農場沿線，長達近8公里、樹齡近30至40年的「環保林園大道」，近日遭大規模砍伐，引發地方高度關注與爭議。本報透過電話獨家訪問台糖高雄營業處處長洪天財，他坦承原核准僅砍「第一排臨路樹木」，卻因現場監工與包商施工考量，未依程序回報即擅自擴大砍伐至第二、第三排，相關資訊亦未即時向上呈報。事件在民眾投訴與媒體查證後曝光，台糖已緊急下令全面停工，並公開致歉、啟動內部調查，成為近年少見因「未通報擴大施工」引發的環保爭議案例。

這條被地方居民視為旗山重要綠色廊道的林園大道，兩側原本成排老樹綠蔭成蔽，卻在短時間內遭大量鋸除、裁切後堆置路旁，原有景觀幾近消失。由於作業前未見任何公告說明，也未與地方充分溝通，不少居民質疑是否另有開發用途，痛批「打著環保名義，實際卻在破壞環境」，並向本報投訴反映。

▲樹被砍了，但也未見該處先前有電線桿部份設立。

多位居民指出，現場僅見老樹被大量砍伐出售，未見移植、保護或分區處理措施，突如其來的施工讓地方措手不及，怒火甚至延燒至里長與區公所，質疑基層單位是否事前知情卻未善盡告知責任。

針對外界質疑，台糖公司說明，該路段為台糖用地，林園大道當年係配合政策、接受環保署補助進行造林。台糖指出，近年多次颱風造成樹枝斷裂，擊中高壓電線與變電設備，導致停電，連帶影響自來水抽水馬達運作，曾發生民生供水中斷情形，因此原先僅規劃砍除「靠近道路、緊鄰高壓電線的第一排樹木」，屬於安全考量下的「兩害取其輕」。

然而，實際施工情況卻與官方說法出現明顯落差。本報實地拍攝與比對發現，現場至少已有三排樹木遭到砍伐，部分區段甚至出現近乎「全區剷平」的狀況。對此，洪天財在接受本報電訪時坦言，現場監工認為作業空間不足、樹枝仍可能影響高壓電纜，才臨時加砍第二排；後續包商又因大型機具施作受限，進一步擴大至第三排，「整個過程確實沒有依規定事前回報，也沒有即時向上說明，是管理上的重大疏失。」

▲環保林園大道空拍圖原來景象（圖來源╱網路翻拍）

洪天財表示，在接獲民眾檢舉與媒體查詢後，已第一時間下令「全面停工」，並啟動內部調查，釐清責任歸屬，對未依程序擴大砍伐、資訊回報不實等情事，將依法究責。他也代表台糖向社會大眾公開致歉，坦言未事前與地方充分溝通，是此次事件中最不應該發生的錯誤，未來將列為公共工程與地方協調的重要檢討案例。

對於台糖以「供電安全」作為大規模砍樹的理由，環保與愛樹團體提出不同看法。森林城市協會理事長莊傑任指出，台三線沿線植樹路段是旗山重要的景觀道路，兼具生態價值與地方記憶，若僅擔心影響供電，其實可透過修剪、分區管理等方式處理，並非非得全面砍除。

他進一步表示，就連台廿六線墾丁等觀光與高風險路段，電力設施都能完成地下化，旗山這段道路的電纜「沒有道理不能下地」，相關單位應以更長遠、兼顧環境的方式規劃，而非採取最具破壞性的手段。

台糖則回應，該處樹種並非列管或稀有樹種，依造林相關規定可循更新機制處理，但也坦承此次施工確有「擴大過度、溝通不足」的問題，後續將研擬補救與改善方案，評估補植、景觀復育等可行性，降低對環境的衝擊。

至於實際砍伐範圍究竟是「三排」或是否已達「四排」，台糖表示仍待進一步現場清查確認。環保與愛樹團體並呼籲相關單位正視地方對生態保護、公共安全與資訊透明的高度期待。（圖、影片／記者宋祥霖拍攝）