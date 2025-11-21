獨家／日本帝王蟹變甜甜價 業者估一隻有望「少千元」

記者高貫軒、陳心慈／新北報導

中國近日宣布，禁止日本水產品進口。不少台灣海鮮業者預估，兩週後，台灣進口日本海鮮的價格有望調降，像是海膽、帝王蟹等，可能降一成；調降幅度最高的，是目前處在價格高點的松葉蟹，最多會降到兩成。

北海道帝王蟹新鮮肥美，受中國禁日本水產令影響，價格有望調降。

輕輕撥開蟹殼，裡頭肉質肥美細嫩，光用看的就令人食指大動。

海鮮餐廳業者：「北海道帝王蟹，牠的重量大概1.5公斤左右 。」

重達1.5公斤的日本帝王蟹一端上桌，氣派又豪華，要價不菲，如今價格蠢蠢欲動。

廣告 廣告

記者陳心慈：「台灣進口日本海產，預估未來兩週價格有機會調降，像是記者手上這隻日本帝王蟹，一隻價格最高來到8500元，預估未來價格會降到一成，一隻變成7400元 。」

帝王蟹有望調降，水產業者指出，因為活體的水產不像冷凍水產存放時間長，必須盡快售出，因此中國禁止日本水產進口後，只要供需一變動，就會即刻反映在價格上。

海鮮超市業者阿迅：「木盒海膽，這種因為牠沒辦法放，沒辦法存放，所以這種東西這種產品的話，其實最有機會降價。」

日本海產鮮甜，相當受台灣人歡迎。

來看看每週報價的日本冬令海產，125公克的小木盒海膽目前價格在1120元，帝王蟹一公斤2380元，平均一7000～9000元。業者預估，松葉蟹會降最多，平均一隻1440～1800元，未來價格最多可能降到兩成。

海鮮超市業者阿迅：「松葉蟹其實算是高點啦，如果中國大陸不拿的話，其實他降價的空間會比較多。」

日本進口干貝相當好吃。

干貝在日式料理和西餐中餐等都是重要食材，在日本進口水產中也是台灣人的最愛。業者坦言，近來接到不少客戶詢問電話。

海鮮超市業者佩儒：「近來很多電話會詢問我們，有沒有帝王蟹，日本干貝，松葉蟹，有沒有降價問題，等個一兩週，事情會比較明朗 。」

民眾：「平常很貴啊，就比較不會吃，可能如果便宜一點，就多吃一點 。」

中國祭出日本水產禁令，讓台灣進口日本海鮮未來想吃，有望甜甜價，民眾迫不及待要大快朵頤。

更多三立新聞網報導

戒碳水吃沙拉竟「越吃越累」？婦產醫驚揭4大迷思：很多人都犯錯！

他納悶韓國人「1神秘穿搭」：到處都看得到！9萬網友共鳴喊太狂

注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度

全球用戶譁然！「知名通訊軟體」驚爆嚴重資安漏洞 35億筆個資恐慘了

