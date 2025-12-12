獨家／日本青森又地震！台遊客遇「新幹線停駛」警報大響

北海道正值雪季，民眾旅遊需更小心。（圖／東森新聞）





日本青森東方外海又發生地震，正在當地的台灣旅客遇到新幹線全車停電停駛，在機場也有旅客碰到警報器大響。而現在正值雪季，近期有許多人也想去北海道玩，提醒大家更要小心，因為除了地震頻繁外，當地甚至在下暴雪，可能會遇到巴士脫班、行程delay或是飛機延誤。

新幹線全車停電，旅客好驚慌，日本青森又地震，台灣乘客剛落地，不只新幹線停駛，機場警報器也大響。

另一團民眾分享，來北海道第一天遇到地震警報，沒想到返程時又再遇到，直呼也太剛好，地震來接機又送機。而在新千歲機場，同樣有人拍下地震當下超級晃，就連在市區坐公車，等紅燈時整台車左右搖晃，能感受到明顯震動。

日本青森外海，12號上午發生規模6.7強震，日本氣象廳則指出，這場強震不屬於「後發地震」的警告範圍，也就等於這幾天要留意，還有可能發生地震。近期去北海道玩，真的得小心再小心，因為不只地震頻頻，暴雪也跟著來，遊覽車在暴雪中，慢慢往前開，完全不敢開太快，有旅客抱怨，只要是參加旅行團，行程都被拖延。

旅日台灣人：「你來到北海道這種雪國，雪大的時後，飛機會停飛，還有火車會停開，巴士也可能會延遲。」

北海道雪大到，知名景點白金青池直接變白池，白茫茫一片什麼都看不清，網路訊號也都連不到。還有同樣很多觀光客會來踩點，美瑛聖誕樹也沒逃過，霧濛濛能見度差，想拍到美照只能靠運氣。

北海道下大雪，提醒大家，如果這幾天去玩的話，一定要注意雪害，因為根據氣象預報顯示，不只周五，一路從周六到周日，還有到下周一12/15，都會有下大雪機率。

北海道正值冬季暴風雪雪季，地震又雪害，一不小心可能就會遇到雙重夾擊，提醒旅客，想去玩提前做好功課，準備PlanB，也得買旅遊不便險才有保障。

