獨家／日本「續命飲」來台！ 疲勞減輕「標語消失」避罰

有去過日本玩的人，對於這款檸檬氣泡飲應該都不陌生，在日本主打消除疲勞，連包裝上也有大大的標示。最近有人發現，台灣也引進了這款飲料，但價格卻貴了將近4倍，連包裝也不一樣。日版的疲勞感減輕五個字，被標籤紙貼起來了，讓大家看了霧煞煞。

日本這款檸檬風味飲料被稱作是續命神器，不過它除了單喝之外，還可以加到冰美式裡面，就會變成西西里咖啡。

檸檬氣泡飲混合美式的香氣，酸苦酸苦多了不同風味，有網友就笑稱，這一杯灌下去直接活過來，如果去過日本玩，對這款飲料一定不陌生，每天當個暴走族就靠它。民眾：「去日本玩滿累的，就是每天要走很多路，就有買過，去日本每天都會去便利商店，買一個這樣。」

雖然飲料從日本官方引進，但這價格卻跟日版差很大，在日本大約新台幣40元就買得到，台灣一瓶卻賣到149元，等於一瓶抵3瓶。業者表示，因為進口成本高，才會比較貴，但這外觀怎麼跟原版也有落差。

民眾：「喔對欸，就有一個消除疲勞的那個標示，好像就不一樣，它上面不是有功效的圖樣嗎，怎麼不見了這樣，我不知道說是不是一樣的東西。」

日版包裝上有著消除疲勞的字樣，台灣版卻把字貼起來了，而且貼得很密實，《EBC東森新聞》花了兩分鐘，才終於把標籤撕下來，上頭還有不少殘膠。北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁：「如果說它貼不是很牢固的標籤貼紙，民眾很容易可以把它撕下來的話，民眾還是看得到消除疲勞的字句，那這樣就會違反食安法，那就會有4到400萬罰鍰的一個問題。

原來標籤貼的這麼緊，都是為了符合食安法，由於這款日本氣泡飲沒有申請健康食品，不能在包裝標示保健功效，飲料來到台灣，就只能穿上新衣服再上架。

